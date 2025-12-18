Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO VIRAL
LEVANTAN PICO Y PLACA
MUERE JUEZ VIVIAN POLANÍA
TRAMPA AL PAYASO TUKI TUKI
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Daniela Ospina sale con fuerza a defender a David Ospina tras pedidos de retiro

Daniela Ospina sale con fuerza a defender a David Ospina tras pedidos de retiro

En medio de la celebración de la Copa Colombia, la empresaria defendió la trayectoria y entrega de su hermano tras críticas sobre su futuro profesional.

Daniela y David Ospina
Daniela Ospina defiende a David Ospina tras pedidos de retiro
Foto: redes sociales @Daniela_Ospina5
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 18 de dic, 2025

La empresaria y creadora de contenido Daniela Ospina interrumpió el ambiente festivo que rodeó al triunfo del Atlético Nacional en la Copa Colombia para responder a quienes sugieren que su hermano, el arquero David Ospina, debe retirarse del fútbol profesional.

La intervención generó polémica entre seguidores del deporte y aficionados del club paisa, que vivieron una jornada intensa tanto dentro como fuera del estadio Atanasio Girardot.
El Nacional se impuso con un gol en la final frente al Deportivo Independiente Medellín, logrando su octavo título en esta competencia.

Puedes ver: Rigoberto Urán se quiebra con sus seguidores y habla del fallecimiento de su padre

Aunque la celebración quedó parcialmente opacada por hechos de violencia entre hinchas, la actuación del portero David Ospina fue clave en momentos determinantes del torneo y atrajo cánticos de apoyo de parte de las tribunas.

Daniela Ospina defiende a David Ospina ante críticas sobre su retiro

Al finalizar el encuentro, Daniela tomó un momento para publicar un mensaje emotivo en sus redes sociales, con el objetivo de responder a los comentarios negativos y defender a su hermano David como profesional del fútbol.

En sus palabras resaltó tanto su desempeño dentro del campo como su conducta fuera de él, ante miles de seguidores y aficionados que siguieron la publicación en las plataformas digitales.

Te puede interesar:

  1. Alfredo Arias, exfutbolista y entrenador uruguayo
    Historia de Alfredo Arias, antes de ser técnico del Junior
    Foto: Junior FC
    Deportes

    Él es el técnico que llevó al Junior a la estrella 11; vendía pizzas

  2. Junior es campeón de la Liga BetPlay
    Junior es campeón de la Liga BetPlay
    /Foto: X @juniorfc
    Deportes

    Junior es campeón de la Liga BetPlay: ¿cuántas estrellas sumó? Así celebra Barranquilla

“Hablan, te retiran, te critican y tú en silencio, con mucha resiliencia, profesionalismo y humildad. Nunca pasas por encima de nadie y siempre eres un caballero dentro y fuera de la cancha”, escribió Daniela en su publicación, subrayando el carácter del arquero y su compromiso con el deporte.

Publicidad

En la misma publicación, Daniela destacó la trayectoria de su hermano, que supera 20 años de carrera, y lo describió como una figura respetada que vive para su familia y mantiene una actitud tranquila ante la presión mediática.

También reconoció que el retiro puede llegar eventualmente, pero subrayó que su liderazgo y entrega son motivos suficientes para valorar su tiempo en el fútbol profesional.

Publicidad

Puedes ver: James Rodríguez recibe noticia que preocupa a Colombia a pocos meses del Mundial 2026

Daniela Ospina, creadora de contenido y empresaria
Daniela Ospina defiende a David Ospina ante críticas por su retiro
Foto: captura de redes sociales

La defensa de Daniela apareció cuando una parte de la opinión pública cuestionaba la continuidad de David en el deporte debido a su edad y las expectativas sobre su rendimiento.

Sin embargo, en esta Copa Colombia su aporte en el arco fue determinante para que el equipo avanzara y consiguiera el título, lo que generó tanto elogios como opiniones encontradas entre aficionados.

Puedes leer:

  1. Fallece reconocido influencer tras lucha contra un cáncer a sus 26 años; así lo despidieron
    Fallece reconocido influencer tras lucha contra un cáncer a sus 26 años; así lo despidieron, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    Fallece reconocido influencer tras lucha contra un cáncer a sus 26 años; así lo despidieron

  2. Mundial 2026: así quedaron conformados los 12 grupos tras el sorteo de 48 selecciones
    Mundial 2026: así quedaron conformados los 12 grupos tras el sorteo de 48 selecciones
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Deportes

    Mundial 2026: así quedaron conformados los 12 grupos tras el sorteo de 48 selecciones

La intervención pública de Daniela también provocó diversas reacciones en redes sociales, donde seguidores del fútbol elogiaron su apoyo y otros debatieron sobre el rol de los deportistas veteranos en el fútbol moderno.

Por otro lado, muchos usuarios recordaron en sus comentarios que David Ospina fue protagonista tanto en torneos locales como internacionales, lo que respalda su reputación y su lugar en el deporte colombiano.

Mira también: Junior campeón de la Liga

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Daniela Ospina

David Ospina

Fútbol

Redes sociales

Viral