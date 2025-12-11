James Rodríguez recibe noticia que preocupa a Colombia a pocos meses del Mundial 2026

La carrera de James Rodríguez enfrenta dificultades en este tramo final del año, justo cuando la atención está en la preparación para el Mundial 2026. Según información deportiva, una posible vinculación del jugador con el Club Pumas UNAM de México se complicó por decisiones técnicas y estratégicas del equipo universitario.

El periodista John Sutcliffe informó en sus redes que el fichaje de James no forma parte de los planes actuales del entrenador Efraín Juárez ni de la directiva del club. Esa posición cerró una de las opciones más claras para que el mediocampista empezara 2026 con ritmo de competencia y continuidad deportiva.

¿Por qué James Rodríguez está sin equipo?

James Rodríguez terminó su contrato con el Club León de la Liga MX y quedó como agente libre, lo que significa que actualmente no figura oficialmente en ninguna plantilla profesional.



La falta de una oferta concreta para firmar con un club a pocos meses de la Copa del Mundo genera atención entre los seguidores del fútbol colombiano, pues la continuidad en un equipo suele ser crucial para mantener el nivel competitivo y la forma física necesaria para un torneo de la magnitud de una Copa del Mundo.



Estar sin club en esta etapa limita la posibilidad de participar en partidos oficiales regulares. Eso representa un reto adicional para James de cara al Mundial 2026, ya que la competencia constante en torneos locales o regionales permite mantener ritmo competitivo, importante para desempeñar un buen rol en selecciones nacionales.

El cuerpo técnico de la selección colombiana y expertos en fútbol señalan que el jugador necesita minutos de juego para estar en óptimas condiciones físicas y tácticas. La ausencia de un club obliga a buscar soluciones rápidas en el mercado o explorar ligas donde pueda tener minutos constantes antes del torneo mundialista.

Les cuento lo que acabamos de platicar en #Enfocados

• Junta de dueños

- Mazatlán - Atlante

- Ascenso / Descenso

• Pumas pic.twitter.com/1fjbUVvqfh — John Sutcliffe (@espnsutcliffe) December 10, 2025

¿Qué opciones tiene James Rodríguez ahora que está sin equipo?

Aunque se descartó la llegada a Pumas UNAM, el mercado todavía muestra interés por parte de otros clubes, especialmente en ligas como la MLS y algunas del fútbol mexicano que podrían ofrecerle minutos importantes antes del Mundial.

Su agente continúa en conversaciones con equipos en diferentes países para ubicar a James en un proyecto que le brinde tranquilidad, ritmo de juego y protagonismo. Conseguir un contrato antes del inicio de la pretemporada 2026 sería importante para asegurar una preparación adecuada según expertos en deportes.

Por otro lado, la selección colombiana dirige sus preparativos pensando en la fase de clasificación y en la fase final del Mundial 2026, por lo que contar con James Rodríguez en un nivel competitivo sería un elemento valioso de cara a competir con selecciones que exhiben figuras de alto rendimiento.

Sin club en este momento, el mediocampista se encuentra en una etapa de transición, donde su decisión profesional en los próximos días marcará su situación deportiva durante el primer semestre del próximo año y su contribución al combinado nacional en la cita mundialista.

