Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: HERMANO DE JAIME MORENO
RIVALES DE COLOMBIA EN EL MUNDIAL
PICO Y PLACA EN BOGOTÁ
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Estos serán los rivales de Colombia para el Mundial 2026, ¿en qué grupo quedó?

Estos serán los rivales de Colombia para el Mundial 2026, ¿en qué grupo quedó?

La Selección Colombia conoció a sus duros rivales para la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras el sorteo realizado en Washington D.C.

Estos serán los rivales de Colombia para el Mundial 2026, ¿en qué grupo quedó Colombia?
Estos serán los rivales de Colombia para el Mundial 2026, ¿en qué grupo quedó Colombia?
Foto: Instagram de La Selección Colombia
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 5 de dic, 2025

El mundo del fútbol centró su mirada en Washington D.C., capital estadounidense, donde se celebró el sorteo para la Copa del Mundo 2026 en el emblemático Kennedy Center.

Este evento no solo determinó el destino de las selecciones, sino que marcó el inicio oficial de la primera cita mundialista organizada conjuntamente por tres países: Estados Unidos, México y Canadá,.

La ceremonia fue de alto perfil, encabezada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y los líderes de las naciones anfitrionas: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (quien recibió el primer Premio FIFA de la Paz), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

La delegación colombiana estuvo presente con su cuerpo técnico y directivo, incluyendo al director técnico, Néstor Lorenzo, el preparador físico, Leandro Jorge, y los directivos Ramón Jesurun y Álvaro González.

Te puede interesar

  1. Gianni Infantino durante el sorteo de los playoffs clasificatorios para el Mundial 2026
    Artistas que se presentarán sorteo Mudial 2026
    Foto: EFE
    Deportes

    Sorteo Mundial 2026: figuras del deporte y artistas que pisarán la alfombra roja

  2. Jugadores de la selección Colombia
    Ranking de la FIFA al mundial 2026
    Foto: EFE
    Deportes

    Así queda Colombia en el ranking FIFA: toma forma su camino en el Mundial 2026

Esta edición del Mundial será la más grande de la historia, contando con 48 selecciones participantes, las cuales se distribuyeron en doce grupos, nombrados de la A a la L.

Este formato expandido implica que el torneo disputará un total de 104 partidos, 40 más que en el formato anterior, e incluirá por primera vez la ronda de dieciseisavos de final.

La Selección Colombia, que se metió de tercera en las clasificatorias sudamericanas, formó parte del Bombo 2, un grupo complicado que incluía a selecciones de peso como Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Publicidad

La responsabilidad de la ubicación de los equipos cayó en manos de leyendas del deporte, destacando la participación del exjugador de la NBA, Shaquille O’Neal.

Equipos del grupo K donde quedó Colombia

La suerte dictó que el camino de la ‘Tricolor’ hacia las fases eliminatorias iniciará en el desafiante Grupo K.

El rival de mayor calibre y cabeza de serie de este grupo es Portugal, selección que recientemente se coronó campeona de la UEFA Nations League.

Publicidad

El duelo Colombia vs. Portugal fue inmediatamente señalado en los análisis como uno de los "grandes enfrentamientos" iniciales que deparó el sorteo,.

La configuración completa de los rivales que enfrentará Colombia es la siguiente:

  1. Portugal (Cabeza de Grupo).
  2. Uzbekistán.
  3. Colombia.
  4. Ganador del Playoff 1, que se definirá entre Nueva Caledonia, Jamaica o República del Congo.

Para Colombia, este es un grupo que exige máxima concentración. El equipo de Néstor Lorenzo deberá neutralizar la calidad de la selección portuguesa, al mismo tiempo que gestiona a rivales menos habituales en la élite mundial, como Uzbekistán y el equipo que clasifique del Playoff 1.

El proyecto de Lorenzo ha sido descrito como consolidado. Bajo su mando, la selección llegó a establecer una racha impresionante de 25 partidos sin conocer la derrota, consolidándose como uno de los equipos más fiables del continente, a pesar de algunos "malos resultados" en las clasificatorias.

Históricamente, Colombia está acostumbrada a medirse a rivales de gran talla en la fase de grupos, habiendo enfrentado en ediciones pasadas a potencias como Alemania Federal, Uruguay y Francia (a la que se enfrentó en su primera participación en 1962),.

El calendario oficial del campeonato, el cual especificará las sedes, días y horas exactas de cada encuentro del Grupo K, se dará a conocer el sábado 6 de diciembre.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Fútbol colombiano

Mundial 2026

Selección Colombia

Fútbol