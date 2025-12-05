Estos serán los rivales de Colombia para el Mundial 2026, ¿en qué grupo quedó?

El mundo del fútbol centró su mirada en Washington D.C., capital estadounidense, donde se celebró el sorteo para la Copa del Mundo 2026 en el emblemático Kennedy Center.

Este evento no solo determinó el destino de las selecciones, sino que marcó el inicio oficial de la primera cita mundialista organizada conjuntamente por tres países: Estados Unidos, México y Canadá,.

La ceremonia fue de alto perfil, encabezada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y los líderes de las naciones anfitrionas: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (quien recibió el primer Premio FIFA de la Paz), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.



La delegación colombiana estuvo presente con su cuerpo técnico y directivo, incluyendo al director técnico, Néstor Lorenzo, el preparador físico, Leandro Jorge, y los directivos Ramón Jesurun y Álvaro González.



Esta edición del Mundial será la más grande de la historia, contando con 48 selecciones participantes, las cuales se distribuyeron en doce grupos, nombrados de la A a la L.

Este formato expandido implica que el torneo disputará un total de 104 partidos, 40 más que en el formato anterior, e incluirá por primera vez la ronda de dieciseisavos de final.

La Selección Colombia, que se metió de tercera en las clasificatorias sudamericanas, formó parte del Bombo 2, un grupo complicado que incluía a selecciones de peso como Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

La responsabilidad de la ubicación de los equipos cayó en manos de leyendas del deporte, destacando la participación del exjugador de la NBA, Shaquille O’Neal.

Equipos del grupo K donde quedó Colombia

La suerte dictó que el camino de la ‘Tricolor’ hacia las fases eliminatorias iniciará en el desafiante Grupo K.

El rival de mayor calibre y cabeza de serie de este grupo es Portugal, selección que recientemente se coronó campeona de la UEFA Nations League.

El duelo Colombia vs. Portugal fue inmediatamente señalado en los análisis como uno de los "grandes enfrentamientos" iniciales que deparó el sorteo,.

La configuración completa de los rivales que enfrentará Colombia es la siguiente:

Portugal (Cabeza de Grupo). Uzbekistán. Colombia. Ganador del Playoff 1, que se definirá entre Nueva Caledonia, Jamaica o República del Congo.

Para Colombia, este es un grupo que exige máxima concentración. El equipo de Néstor Lorenzo deberá neutralizar la calidad de la selección portuguesa, al mismo tiempo que gestiona a rivales menos habituales en la élite mundial, como Uzbekistán y el equipo que clasifique del Playoff 1.

El proyecto de Lorenzo ha sido descrito como consolidado. Bajo su mando, la selección llegó a establecer una racha impresionante de 25 partidos sin conocer la derrota, consolidándose como uno de los equipos más fiables del continente, a pesar de algunos "malos resultados" en las clasificatorias.

Históricamente, Colombia está acostumbrada a medirse a rivales de gran talla en la fase de grupos, habiendo enfrentado en ediciones pasadas a potencias como Alemania Federal, Uruguay y Francia (a la que se enfrentó en su primera participación en 1962),.

El calendario oficial del campeonato, el cual especificará las sedes, días y horas exactas de cada encuentro del Grupo K, se dará a conocer el sábado 6 de diciembre.

