Niño narrador 'Pol Deportes' sorprende al aparecer con camiseta de equipo colombiano

Niño narrador 'Pol Deportes' sorprende al aparecer con camiseta de equipo colombiano

Su última aparición llamó la atención de miles, generando curiosidad y comentarios en redes sociales.

Cliver Huamán Sánchez, ‘Pol Deportes’
Niño peruano sorprende al usar la camiseta de un equipo de futbol colombiano en un video viral
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

Cliver Huamán Sánchez, nacido en Andahuaylas, Perú y conocido en redes como ‘Pol Deportes’, sigue marcando historia.

Con tan solo 15 años, este joven peruano ha logrado transmitir desde las inmediaciones del estadio Monumental la final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras, mostrando pasión y dedicación que pocos pueden igualar.

El joven viajó durante 18 horas desde Andahuaylas hasta Lima, llevando únicamente un trípode, un micrófono y una mochila con sus herramientas de trabajo.

Su primer obstáculo se presentó cuando no pudo ingresar al estadio por falta de acreditación. Sin embargo, subió a un cerro cercano y desde allí transmitió el encuentro.

Niño narrador peruano usa camiseta de un equipo de fútbol colombiano 

En medio de su cobertura y de varias entrevistas con jugadores, un elemento en particular se destacó en redes sociales: la camiseta que Cliver llevaba puesta.

Lee también: VIDEO: Su perrito venció el cáncer y lo celebró por toda Bogotá; hubo aplausos y lágrimas

Se trataba de una prenda del Deportivo Cali, versión 2014, que sorprendió a los seguidores por su origen y por la inesperada elección. Aunque el equipo colombiano no enfrentó a ningún club peruano en aquel torneo, el atuendo generó curiosidad y comentarios entre los fanáticos de ambos países.

El uso de esa camiseta llamó la atención en redes porque no está claro cómo la obtuvo, y se destaca como un detalle particular de su presencia pública, mientras su historia continúa inspirando por su esfuerzo y perseverancia.

La historia de ‘Pol Deportes’ inspira a muchos jóvenes que sueñan con abrirse camino en el mundo del deporte y la comunicación, según sus fanáticos en las plataformas digitales.

Además, su viralización en redes sociales refuerza la idea de su esfuerzo y la creatividad, generando reconocimiento y admiración más allá de su país natal.

Cliver Huamán Sánchez continúa creciendo como figura internacional, y promete según redes sociales, dejar una huella duradera en quienes buscan alcanzar sus metas, sin importar los desafíos que se presenten en el camino.

Con cada aparición pública, Pol Deportes continúa generando conversación y demostrando el impacto que ha tenido su espontaneidad en redes.

Su imagen con la camiseta colombiana se sumó a los momentos que vienen marcando su reciente popularidad, mientras miles de seguidores siguen atentos a lo que será el próximo paso de este joven narrador que está siendo cada vez más viral en plataformas digitales.

