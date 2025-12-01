VIDEO: semáforo cae en plena vía y por poco golpea a dos adultos mayores en Bogotá

Un incidente ocurrido en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, generó preocupación entre ciudadanos y autoridades debido al riesgo que representó para dos adultos mayores que caminaban por la zona en el momento exacto en que un semáforo se desplomó a pocos centímetros de ellos.

Los hechos ocurrieron en el barrio Acevedo Tejada, en horas de la tarde, cuando la movilidad del sector transcurría con normalidad hasta que un vehículo de gran tamaño provocó un daño inesperado en la infraestructura vial.

Semáforo por poco le cae encima a dos adultos mayores en Bogotá

Según los reportes conocidos, un camión tipo “niñera” pasaba por la vía cuando, por razones aún bajo verificación, parte de su estructura superior quedó enganchada con el cableado eléctrico del sector.



Al avanzar, el vehículo arrastró consigo cables y soportes, lo que generó la caída de dos semáforos ubicados en el cruce.



Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto en el que la estructura comenzó a inclinarse de manera abrupta, coincidiendo con el paso de dos adultos mayores que caminaban por el andén.

Las imágenes muestran cómo los peatones se detuvieron al percatarse del movimiento del semáforo y retrocedieron de inmediato, evitando así un posible impacto.

El incidente no dejó personas lesionadas, pero sí generó alarma entre quienes presenciaron la escena, debido a la cercanía entre la caída de la estructura y los peatones.

#IMPRESIONANTE. ¡De milagro! Un semáforo cayó a pocos centímetros de dos adultos mayores que caminaban por un andén del b/Acevedo Tejada, en Teusaquillo.(Bogotá). El incidente se produjo cuando un camión tipo cama-baja pasó por el sector y arrancó el aparato eléctrico. Por… pic.twitter.com/1EXeuYnJKs — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 28, 2025

La situación fue catalogada como un hecho que pudo terminar en consecuencias más graves si no hubieran reaccionado a tiempo.Tras el desplome de los semáforos, varias rutas vehiculares presentaron congestión debido al daño del sistema de señalización.

Las autoridades hicieron presencia en el lugar para retirar la infraestructura afectada, restablecer el tránsito y evaluar las condiciones del cableado y los postes involucrados.

También se revisaron las características del camión implicado para determinar si cumplía con la altura permitida y si se encontraba en condiciones adecuadas para circular por esa vía.

El evento generó múltiples reacciones entre los ciudadanos, quienes manifestaron preocupación por el estado de los semáforos, la altura de ciertos vehículos de transporte y la necesidad de reforzar controles que eviten este tipo de hechos.

Asimismo, algunas personas pidieron revisar los puntos donde el cableado o la infraestructura podrían representar riesgos, especialmente para los peatones que transitan por sectores concurridos.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar responsabilidades y prevenir hechos similares en el futuro.

