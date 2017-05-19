En vivo
La Kalle  / Teusaquillo

Teusaquillo

  • Incidente en Bogotá por semáforo
    Pareja de adultos mayores casi les cae un semáforo encima
    foto: capturas de video de Colombia Oscura
    Virales

    VIDEO: semáforo cae en plena vía y por poco golpea a dos adultos mayores en Bogotá

    Dos peatones de avanzada edad estuvieron a centímetros de resultar heridos cuando un semáforo se vino abajo en Teusaquillo. Las autoridades investigan las causas del incidente.

  • Fuga de presos.jpg
    Fuga de presos en Bogotá
    / FOTO: Captura de video Policía
    Noticias

    Fuga de presos alerta a Bogotá; los buscan hasta en las alcantarillas

    Algunos testigos relatan que observaron tapas de alcantarillas levantadas y que al asomarse se lograba ver a los reclusos huyendo por las cañerías del sector de Teusaquillo.

  • Pistola
    La mujer compartía con sus amigos cuando ocurrió el crimen.
    / Foto: Pixabay
    Judiciales

    Por robarle el celular, asesora de la ONU fue asesinada en Bogotá

    La periodista alcanzó a ser traslada a un hospital, pero momentos después falleció.

  • Cortes de agua
    Cortes de agua del 26 al 30 de julio en Bogotá
    /Foto: Pixabay
    Noticias

    Prográmate: estos son los cortes de agua del 26 al 30 de julio en Bogotá

    La Kalle te informa si tu localidad o barrio tendrán cortes para que tomes las medidas preventivas y no te quedes sin agua en el transcurso de esta semana.

  • Cortes de agua
    Cortes de agua del 06 al 08 de julio
    /Foto: Pixabay
    Noticias

    ¡Ojo! Estos son los cortes de agua del 06 al 08 de julio de 2021 en Bogotá

    La Kalle te informa si tu localidad o barrio tendrán cortes para que tomes las medidas preventivas y no te quedes sin agua en el transcurso de esta semana.

  • Cortes de agua
    Cortes de agua en Bogotá del 03 al 07 de mayo
    /Foto: Pixabay
    Noticias

    Estos son los cortes de agua programados en Bogotá entre el 03 y el 07 de mayo de 2021

    La Kalle te informa si tu localidad o barrio tendrán cortes para que tomes las medidas preventivas y no te quedes sin agua en el transcurso de esta semana.

  • Imagen referencial de llave abierta como muestra de la importancia del ahorro de agua
    Imagen referencial de llave abierta como muestra de la importancia del ahorro de agua
    /Foto: Pixabay
    Noticias

    Prográmate: estos son los cortes de agua en Bogotá del 19 al 23 de abril

    Toma nota para que no te quedes sin agua en el transcurso de esta semana.

  • Agua
    Cortes de agua programados en Bogotá del 13 al 16 de abril
    /Foto: Pixabay
    Noticias

    Prepárate: estos son los cortes de agua programados en Bogotá del 13 al 16 de abril

    Toma las medidas para que no te quedes sin agua en el transcurso de esta semana.

  • caneca de basura
    Hallan cuerpo dentro de depósito de basuras
    /Foto: Pixabay
    Judiciales

    Hallan cuerpo de un hombre dentro de depósito de basuras en conjunto residencial de Bogotá

    En el salitre fue encontrado el cadáver en horas de la mañana por los mismos residentes del conjunto.

  • Bogotá
    Desde este lunes 134 colegios públicos de Bogotá abren sus puertas en un modelo mixto y gradual
    / Foto: Pixabay
    Noticias

    ¿Pico y cédula, toque de queda o cuarentena? Todo lo que debes saber sobre las medidas en Bogotá

    La Alcaldía de Bogotá ha decretado varias medidas que van desde el toque de queda en toda la ciudad hasta las cuarentenas estrictas por localidades para intentar controlar el aumento de contagios por coronavirus.

