VIDEO: Se salvaron de milagro; mujer y su hijo casi son atropellados por un camión

En un video quedó captado el momento en que una mujer y su bebé por poco son atropellados por un camión.

Fotos tomadas de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 15 de nov, 2025

En el Quindío se registró un hecho que ha conmocionado a miles de usuarios en redes sociales: una madre y su bebé de brazos estuvieron a pocos segundos de ser arrollados por un camión repartidor de gas, luego de que la mujer tropezara y cayera sobre la vía en un momento de descuido que quedó captado en video. Las imágenes del incidente se viralizaron rápidamente debido al enorme riesgo que ambos corrieron y a la rápida reacción de las personas que presenciaron la escena.

El clip muestra a la mujer caminando por una calle mientras sostiene a su pequeño. En cuestión de segundos, parece enredarse con su propio paso o con un desnivel del piso, lo que la hace perder el equilibrio. La madre cae de forma abrupta junto al bebé justo en el instante en que un camión pasa muy cerca de ellos. La escena generó angustia entre quienes observaron el video, pues la caída ocurrió apenas a centímetros de las llantas del vehículo.

La caída frente al camión y el instinto que salvó al bebé

Aunque la situación pudo haber terminado en tragedia, la reacción de la madre fue inmediata: en medio del sacudón, logró girar su cuerpo de manera instintiva para proteger al bebé, evitando que el pequeño sufriera algún impacto. Sin embargo, en el video se alcanza a percibir que la mujer se golpea la cabeza contra el pavimento, lo que deja ver que pudo haber recibido una lesión considerable.

Al darse cuenta del peligro, varias personas que estaban cerca corrieron hacia ella. Un hombre tomó al bebé para ponerlo a salvo y revisarlo, mientras que otro ciudadano cargó a la mujer para sacarla de la vía y prestarle auxilio. El conductor del camión, al notar lo ocurrido, descendió de inmediato del vehículo para verificar el estado de ambos y colaborar con la atención inicial. La pronta reacción colectiva fue clave para evitar una situación mayor.

El video se viralizó rápidamente, generando una ola de comentarios. Muchos usuarios destacaron la fortuna de que la mujer lograra proteger a su hijo, mientras otros resaltaron la reacción del conductor y de quienes intervinieron. Entre los mensajes más repetidos se encuentran expresiones como: “Mi Dios es tan grande y bondadoso”, “Los manes de Colgas iban en la juega como debe ser siempre por parte de conductor y copiloto”, y “De verdad que la vida es prestada”.

