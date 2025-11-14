Fallece reconocido influencer gastronómico tras grave accidente; tenía 34 años

El mundo de las redes sociales lamenta el fallecimiento de Michael Duarte, el popular influencer conocido como “FoodWithBearHands”, quien falleció a los 34 años de edad en Texas, Estados Unidos. Duarte, quien había conquistado a más de dos millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram gracias a sus videos de BBQ y parrilla.

Michael Duarte falleció el pasado sábado 8 de noviembre en un confuso incidente con las autoridades. Según mencionaron las autoridades el influencer fue baleado por agentes tras una llamada de emergencia por disturbios. Los agentes respondieron al aviso de un “hombre con un cuchillo actuando de manera errática”.

Al llegar al lugar, las autoridades mencionaron que Michael Duarte ignoró las órdenes y amenazó a los oficiales. Tanto es así que, lanzó sobre uno de los oficiales. Ante esta agresión, los policías respondieron con al menos dos disparos que lo dejaron gravemente herido y terminó falleciendo minutos más tarde, información que desmintió su familia.



¿Qué más se conoció del fallecimiento de Michael Duarte?

A pesar de la información de las autoridades, la familia de Michael Duarte comunicó que el influencer gastronómico perdió la vida en lo que calificaron como un horrible accidente, mientras viajaba con su familia en Texas. Su agencia de representación, Alooma Media Group, destacó que su partida deja un “vacío irremplazable”.

El creador de contenido quien había celebrado su noveno aniversario de bodas solo tres días antes del incidente, deja a su esposa Jessica y a su hija Oakley, de seis años. Tanto es así que en una publicación en redes sociales se mencionó que esta tragedia llegó “sin previo aviso”, dejando a su familia con la necesidad de iniciar una campaña de GoFundMe.

Esto con el fin de solicitar donaciones y cubrir los gastos del traslado de sus restos de Texas a California, su estado natal, además de los gastos del funeral. Duarte nació en Calipatria, California, y comenzó su trayectoria culinaria a los 14 años trabajando en el restaurante mexicano de su tío.

Pese a eso, durante la pandemia de COVID-19, Michael Duarte atravesó una crisis de salud mental que lo llevó a ingresar a rehabilitación. Tras su recuperación, retomó el trabajo en un nuevo restaurante y decidió empezar a publicar videos de cocina en sus días libres. El primer video que publicó fue junto a su hija.

Tanto es así que Michael Duarte compartió en su Instagram que: "Mi propósito es compartir comida con las personas que más lo necesitan”. Alooma Media Group lo describió como un “esposo devoto, padre amoroso, hermano y amigo leal”.

