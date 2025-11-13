Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: YEFERSON COSSIO PASÓ EL LÍMITE
TRAILER: EL DIABLO VISTE A LA MODA
JUAN CARLOS SUÁREZ; INESPERADO GESTO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Mujer con cáncer terminal cumple su sueño de amor antes de fallecer; fue conmovedor

Mujer con cáncer terminal cumple su sueño de amor antes de fallecer; fue conmovedor

Jade Tabra, mujer británica con cáncer terminal, sabiendo que no tenía mucho tiempo de vida, quiso casarse con su novio de infancia antes de partir de este mundo.

Jade Taba, mujer británica con cáncer de estomago, historia de amor
Jade Tabra, mujer que falleció horas después de casarse
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 13 de nov, 2025

Jade Tabra, una mujer británica de 37 años diagnosticada con cáncer terminal, logró cumplir su último deseo: casarse con su pareja, Adam Kemp, después de 19 años de relación.

La ceremonia se realizó en su hogar en Milton Keynes, Reino Unido, el pasado 3 de noviembre y horas después de la boda, después de decirle que quería ser su esposa hasta que la muerte los separará , Tabra falleció.

Puedes leer: Madre se desprende de sus pertenencias para salvar a su hijo: "El tumor no espera"

¿Qué tipo de cáncer tenia Jade?

La mujer fue diagnosticada con cáncer de estómago en agosto de 2023. En un inicio, los médicos determinaron que el tumor se encontraba en etapa 2, lo que daba margen para iniciar un tratamiento de quimioterapia.

Sin embargo, en pocas semanas la enfermedad avanzó con rapidez y se convirtió en un cáncer de fase 4, lo que limitó las opciones médicas, adicional a esto, la enfermedad le hizo metástasis en diferentes zonas de su cuerpo.

Por lo cual, la paciente tenía una esperanza de vida de alrededor de tres meses. Desde entonces, Tabra comenzó a recibir cuidados paliativos en su residencia, mientras su estado físico se deterioraba de manera rápida y agresiva.

Te puede interesar

  1. Biopsia líquida contra el cáncer de vejiga
    Biopsia Líquida, imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX
    Salud y Bienestar

    Biopsia líquida revoluciona el tratamiento para pacientes con cáncer de vejiga

  2. Especialista revela tres claves nutricionales para pacientes con cáncer: "No te mata"
    Especialista revela tres claves nutricionales para pacientes con cáncer
    Foto: La Kalle
    Salud y Bienestar

    Especialista revela tres claves nutricionales para pacientes con cáncer: "No te mata"

¿Cómo Jade y Adam tomaron la decisión de casarse?

En medio de ese proceso, la pareja decidió adelantar la boda que originalmente estaba planeada para noviembre de 2026, cuando pensaban celebrar sus dos décadas juntos.

Su unión matrimonial se celebró en el salón de su casa, en presencia de sus cinco hijos y familiares cercanos. Debido a su condición, Jade permaneció sentada en una silla de ruedas durante la ceremonia. Su pareja relató que, pese al dolor y la debilidad, ella quiso pronunciar sus votos y colocarse el anillo.

Te puede interesar

  1. Cáncer de mama: Cinco señales que no puedes ignorar; pueden salvar tu vida
    Cáncer de mama, referencial
    Foto: ImageFX
    Salud y Bienestar

    Cáncer de mama: Cinco señales que no puedes ignorar; pueden salvar tu vida

  2. Fallece Fabio Alexander, paciente con cáncer
    Fallece Fabio Alexander, paciente con cáncer
    /Foto: redes sociales
    Virales

    Fallece hombre con cáncer tras casarse con el amor de su vida en un hospital: hay video

Publicidad

“Dijo que estaba feliz de poder casarse y de tener a nuestra familia unida”, contó Adam Kemp en declaraciones por la prensa británica. Según el testimonio, la ceremonia transcurrió en calma y de forma íntima, con música y flores.

Horas después de casarse, alrededor de las 10:45 P.M.; del mismo día, Jade falleció en su habitación. Kemp relató que se dio cuenta del momento exacto en el que su esposa dejó de respirar. “Su cabeza cayó y supe que su alma se había marchado”, declaró el hombre.

Publicidad

Puedes leer: La historia de Juan Jyoza, el influencer que se casó una semana antes de morir

Y reveló cómo la despidió, con la alegría de haberse casado mantenido el vínculo que los unía: “Nos quedamos allí, con las cabezas juntas, y le dije: ‘Te quiero, cariño. Ya puedes irte, no hay dolor.' Nos quedamos así un rato, solos.”

Mira también: Ingrid Macher explica cómo alimentarse correctamente durante el tratamiento del cáncer

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Cáncer

Relaciones de pareja

Inglaterra

Muerte de mujer

Enfermedad terminal