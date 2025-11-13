Mujer con cáncer terminal cumple su sueño de amor antes de fallecer; fue conmovedor

Jade Tabra, una mujer británica de 37 años diagnosticada con cáncer terminal, logró cumplir su último deseo: casarse con su pareja, Adam Kemp, después de 19 años de relación.

La ceremonia se realizó en su hogar en Milton Keynes, Reino Unido, el pasado 3 de noviembre y horas después de la boda, después de decirle que quería ser su esposa hasta que la muerte los separará , Tabra falleció.

¿Qué tipo de cáncer tenia Jade?

La mujer fue diagnosticada con cáncer de estómago en agosto de 2023. En un inicio, los médicos determinaron que el tumor se encontraba en etapa 2, lo que daba margen para iniciar un tratamiento de quimioterapia.



Sin embargo, en pocas semanas la enfermedad avanzó con rapidez y se convirtió en un cáncer de fase 4, lo que limitó las opciones médicas, adicional a esto, la enfermedad le hizo metástasis en diferentes zonas de su cuerpo.



Por lo cual, la paciente tenía una esperanza de vida de alrededor de tres meses. Desde entonces, Tabra comenzó a recibir cuidados paliativos en su residencia, mientras su estado físico se deterioraba de manera rápida y agresiva.

¿Cómo Jade y Adam tomaron la decisión de casarse?

En medio de ese proceso, la pareja decidió adelantar la boda que originalmente estaba planeada para noviembre de 2026, cuando pensaban celebrar sus dos décadas juntos.

Su unión matrimonial se celebró en el salón de su casa, en presencia de sus cinco hijos y familiares cercanos. Debido a su condición, Jade permaneció sentada en una silla de ruedas durante la ceremonia. Su pareja relató que, pese al dolor y la debilidad, ella quiso pronunciar sus votos y colocarse el anillo.

“Dijo que estaba feliz de poder casarse y de tener a nuestra familia unida”, contó Adam Kemp en declaraciones por la prensa británica. Según el testimonio, la ceremonia transcurrió en calma y de forma íntima, con música y flores.

Horas después de casarse, alrededor de las 10:45 P.M.; del mismo día, Jade falleció en su habitación. Kemp relató que se dio cuenta del momento exacto en el que su esposa dejó de respirar. “Su cabeza cayó y supe que su alma se había marchado”, declaró el hombre.

Y reveló cómo la despidió, con la alegría de haberse casado mantenido el vínculo que los unía: “Nos quedamos allí, con las cabezas juntas, y le dije: ‘Te quiero, cariño. Ya puedes irte, no hay dolor.' Nos quedamos así un rato, solos.”

