Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ACCIDENTE MORTAL DE MOTOCICLISTAS
JUAN SUÁREZ SE DECLARA INOCENTE
SUBSIDIOS CAFAM
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Madre se desprende de sus pertenencias para salvar a su hijo: "El tumor no espera"

Madre se desprende de sus pertenencias para salvar a su hijo: "El tumor no espera"

Con cada objeto vendido, esta madre colombiana construye una esperanza; viajando desde Colombia hasta la Ciudad de México para que su hijo, de 24 años, se pudiera operar.

Madre se desprende de sus pertenencias para salvar a su hijo
Madre vende sus pertenencias para salvar la vida de su hijo
Foto: redes sociales @mildani.12
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de nov, 2025

Milvia Niño es una madre colombiana que vendió todas sus pertenencias para recaudar los recursos que permitieran la operación de su hijo Daniel Cubides, de 24 años, quien enfrenta un tumor en el pecho y una batalla que exige decisiones extremas y sacrificio.

La misión que fue bautizada por ella como “Darle un suspiro a Daniel” arrancó con donativos que alcanzaron los 100 millones de pesos colombianos.

Lee también: " type="text/html" data-cms-ai="0">VIDEO: Habla Juan Carlos Suárez, capturado por muerte de Jaime Moreno: "A Todos"

Apoyada por transferencias a través de Bancolombia y la plataforma Nequi, la familia hizo escala en la capital mexicana y comenzó el proceso en la clínica privada Clínica Ángeles de Lomas.

El 24 de octubre se efectuó la primera cirugía, sin embargo, durante el traslado y en la clínica, Daniel enfrentó la traqueotomía, por lo que fue intubado en dos ocasiones, y empezó a alimentarse por sondas debido al deterioro físico que generó la enfermedad.

La madre dice, que su hijo “respira mucho mejor”, empezó las terapias de rehabilitación y retoma fuerzas, pero la meta todavía no está cumplida.

La segunda operación fue clave para cerrar el tratamiento, pero, aunque los anteriores donativos ayudaron, la clínica no autorizó la intervención final por falta de pago.

Te puede interesar:

  1. Anddy Caicedo cuenta la vez que puso los cachos y por qué lo hizo
    Anddy Caicedo cuenta la vez que puso los cachos y por qué lo hizo, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de La Kalle
    Farándula

    Anddy Caicedo cuenta la vez que puso los cachos y por qué lo hizo

  2. Confesión sobre Juan Carlos Suárez que daría giro a caso de Jaime Esteban
    Confesión sobre Juan Carlos Suárez que daría giro a caso de Jaime Esteban
    Judiciales

    La confesión de una joven sobre Juan Carlos Suárez que daría giro al caso; un pasado turbio

Publicidad

Mientras tanto, Daniel contrajo una neumonía nosocomial que retrasa aún más los protocolos y mantiene el reloj corriendo en su contra.

Milvia, afirma que “cada aporte, por pequeño que sea, se transforma en vida, en tiempo, en esperanza”; y admite que vendió prácticamente todo lo que tenían para buscar una segunda oportunidad fuera de Colombia, donde la opción ofrecida era atención paliativa.

Publicidad

La historia pone en evidencia un hecho doloroso, puesto que muchas familias en Colombia se encuentran sin rutas de acceso óptimas frente a enfermedades tan agresivas como el cáncer.

También puedes ver: Hallan sin vida a la ‘Barbie humana’: su cuerpo apareció en la casa de un funcionario público

La transición hacia otro país, el gasto exponencial, la dependencia de la solidaridad; son los conceptos que prevalecen en la vida de las personas que se enfrentan a estas difíciles circunstancias.

La campaña de Milvia continúa activa, solicitando apoyo de fundaciones, empresas, influenciadores, y es donde cada gesto solidario cuenta para que Daniel pueda concretar la cirugía que podría marcar un antes y un después.

En las redes sociales invita a compartir su historia y trazar entre todos un camino que devuelva al joven algo tan sencillo y tan vital como volver a respirar sin dolor.

Mira también:

  1. Despiadada agresión en Halloween apagó la vida de hombre en Bogotá
    Despiadada agresión en Halloween apagó la vida de hombre en Bogotá
    /Foto: redes sociales
    Judiciales

    Extraño fallecimiento de hombre tras fiesta de Halloween en Bogotá: “Agujero en el pecho”

  2. Joven fue asesinada al llegar a su casa y su ex es el principal sospechoso
    Investigación del caso Yuri Alejandra Pineda Cabueñas, imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX
    Judiciales

    Apagan vida de joven de 19 años al llegar a su casa en Medellín; expareja es sospechoso

Milvia y Daniel están en el frente, vendiendo lo que tenían y dejando todo para ganar tiempo, un tiempo que podría ser el puente entre el diagnóstico y una nueva oportunidad.

Publicidad

Mira también: Momento en que Juan Carlos Suárez se declara inocente en muerte de Jaime Moreno

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Colombia

Enfermedad terminal

Problemas de salud