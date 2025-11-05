Madre se desprende de sus pertenencias para salvar a su hijo: "El tumor no espera"

Milvia Niño es una madre colombiana que vendió todas sus pertenencias para recaudar los recursos que permitieran la operación de su hijo Daniel Cubides, de 24 años, quien enfrenta un tumor en el pecho y una batalla que exige decisiones extremas y sacrificio.

La misión que fue bautizada por ella como “Darle un suspiro a Daniel” arrancó con donativos que alcanzaron los 100 millones de pesos colombianos.

Apoyada por transferencias a través de Bancolombia y la plataforma Nequi, la familia hizo escala en la capital mexicana y comenzó el proceso en la clínica privada Clínica Ángeles de Lomas.



El 24 de octubre se efectuó la primera cirugía, sin embargo, durante el traslado y en la clínica, Daniel enfrentó la traqueotomía, por lo que fue intubado en dos ocasiones, y empezó a alimentarse por sondas debido al deterioro físico que generó la enfermedad.

La madre dice, que su hijo “respira mucho mejor”, empezó las terapias de rehabilitación y retoma fuerzas, pero la meta todavía no está cumplida.

La segunda operación fue clave para cerrar el tratamiento, pero, aunque los anteriores donativos ayudaron, la clínica no autorizó la intervención final por falta de pago.

Mientras tanto, Daniel contrajo una neumonía nosocomial que retrasa aún más los protocolos y mantiene el reloj corriendo en su contra.

Milvia, afirma que “cada aporte, por pequeño que sea, se transforma en vida, en tiempo, en esperanza”; y admite que vendió prácticamente todo lo que tenían para buscar una segunda oportunidad fuera de Colombia, donde la opción ofrecida era atención paliativa.

La historia pone en evidencia un hecho doloroso, puesto que muchas familias en Colombia se encuentran sin rutas de acceso óptimas frente a enfermedades tan agresivas como el cáncer.

La transición hacia otro país, el gasto exponencial, la dependencia de la solidaridad; son los conceptos que prevalecen en la vida de las personas que se enfrentan a estas difíciles circunstancias.

La campaña de Milvia continúa activa, solicitando apoyo de fundaciones, empresas, influenciadores, y es donde cada gesto solidario cuenta para que Daniel pueda concretar la cirugía que podría marcar un antes y un después.

En las redes sociales invita a compartir su historia y trazar entre todos un camino que devuelva al joven algo tan sencillo y tan vital como volver a respirar sin dolor.

Milvia y Daniel están en el frente, vendiendo lo que tenían y dejando todo para ganar tiempo, un tiempo que podría ser el puente entre el diagnóstico y una nueva oportunidad.

