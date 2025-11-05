Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ACCIDENTE MORTAL DE MOTOCICLISTAS
JUAN SUÁREZ SE DECLARA INOCENTE
SUBSIDIOS CAFAM
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Anddy Caicedo cuenta la vez que puso los cachos y por qué lo hizo

Anddy Caicedo cuenta la vez que puso los cachos y por qué lo hizo

El reconocido cantante Anddy Caicedo pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde reveló varios aspectos de su vida personal y sentimental.

Anddy Caicedo cuenta la vez que puso los cachos y por qué lo hizo
Anddy Caicedo cuenta la vez que puso los cachos y por qué lo hizo, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 5 de nov, 2025

Anddy Caicedo, hijo del legendario compositor Nino Caicedo y voz de éxitos como "Ese amor que no se olvida", pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle en donde tuvo un desafío inusual: un "stalkeo" de su celular. Lo que comenzó como una revisión de sus redes sociales y el historial de Google, terminó en una cruda confesión sobre su pasado amoroso.

En un momento de sincera vulnerabilidad, Anddy Caicedo reveló que en su pasado si cometió infidelidades, un acto que hoy atribuye a la falta de experiencia y madurez. Cuando se le preguntó directamente si alguna vez había "puesto cacho," el artista no dudó en responder.

Puedes leer: De la demanda a las amenazas: nuevo capítulo del escándalo de La Toxicosteña y su exmánager

"Sí claro sí, lastimosamente si hice que sufrieran personas por inmadurez". Esta declaración subraya que sus errores pasados causaron dolor a otras personas, aunque el artista no declaró con quién ocurrió, ni cuando, solo mencionó que dicha situación pasó en un momento de su vida que desea olvidar.

Te puede interesar

  1. Karina García habla sin tapujos sobre cómo le pusieron los cachos: "En mi carro”
    Karina García habla sin tapujos sobre cómo le pusieron los cachos: "En mi carro”, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de @karinagarciaoficiall
    Farándula

    Karina García habla sin tapujos sobre cómo le pusieron los cachos: "En mi carro”

  2. Westcol rompe el silencio sobre polémica separación de Aida Victoria y Juan David Tejada
    Westcol rompe el silencio sobre polémica separación de Aida Victoria y Juan David Tejada, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de @westcol y redes sociales
    Farándula

    Westcol rompe el silencio sobre polémica separación de Aida Victoria y Juan David Tejada

¿Qué más reveló Anddy Caicedo en la entrevista?

Anddy Caicedo es un artista que respira música, un talento que, según cuenta, le llega incluso mientras duerme.Sin embargo, el camino de él estuvo marcado no sólo por éxitos musicales, sino también por experiencias personales complejas.

El cantante le comentó a la mesa que también cómo maneja los errores del pasado, tanto propios como ajenos. Anddy Caicedo reveló una filosofía de vida que le permite avanzar: "lo malo lo borro... realmente a veces no me acuerdo".

Puedes leer: ¿No existió amor? Karina García por fin habla de su relación con Altafulla

Publicidad

Explicando que, cuando perdona, hace un esfuerzo consciente por eliminar esas sensaciones negativas de su vida, ya que considera que "quedarse en tristezas quedarse en esa sensación a veces es adictivo". Gracias a este pensamiento, el autor logró salir adelante pese a los duros momentos.

Por otro lado, recordó públicamente la "historia" que tuvo con la presentadora en su pasado. Anddy Caicedo se refirió a Elianis Garrido con gran afecto y respeto, asegurando que fue "una bonita experiencia, una bonita relación" y que él "la quiero mucho y siempre le voy a desear lo mejor".

Publicidad

Anddy Caicedo, quien actualmente promueve su sencillo "Ese amor que no se olvida", demuestra que la madurez llega con el tiempo y con la capacidad de reconocer y perdonar los fallos, propios y ajenos.

Mira la entrevista completa: Andy Caicedo admite que fue infiel y cuenta la verdadera razón detrás de su decisión

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Andy Caicedo

Farándula

Chismes