Anddy Caicedo cuenta la vez que puso los cachos y por qué lo hizo

Anddy Caicedo, hijo del legendario compositor Nino Caicedo y voz de éxitos como "Ese amor que no se olvida", pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle en donde tuvo un desafío inusual: un "stalkeo" de su celular. Lo que comenzó como una revisión de sus redes sociales y el historial de Google, terminó en una cruda confesión sobre su pasado amoroso.

En un momento de sincera vulnerabilidad, Anddy Caicedo reveló que en su pasado si cometió infidelidades, un acto que hoy atribuye a la falta de experiencia y madurez. Cuando se le preguntó directamente si alguna vez había "puesto cacho," el artista no dudó en responder.

Puedes leer: De la demanda a las amenazas: nuevo capítulo del escándalo de La Toxicosteña y su exmánager



"Sí claro sí, lastimosamente si hice que sufrieran personas por inmadurez". Esta declaración subraya que sus errores pasados causaron dolor a otras personas, aunque el artista no declaró con quién ocurrió, ni cuando, solo mencionó que dicha situación pasó en un momento de su vida que desea olvidar.



¿Qué más reveló Anddy Caicedo en la entrevista?

Anddy Caicedo es un artista que respira música, un talento que, según cuenta, le llega incluso mientras duerme.Sin embargo, el camino de él estuvo marcado no sólo por éxitos musicales, sino también por experiencias personales complejas.

El cantante le comentó a la mesa que también cómo maneja los errores del pasado, tanto propios como ajenos. Anddy Caicedo reveló una filosofía de vida que le permite avanzar: "lo malo lo borro... realmente a veces no me acuerdo".

Puedes leer: ¿No existió amor? Karina García por fin habla de su relación con Altafulla

Publicidad

Explicando que, cuando perdona, hace un esfuerzo consciente por eliminar esas sensaciones negativas de su vida, ya que considera que "quedarse en tristezas quedarse en esa sensación a veces es adictivo". Gracias a este pensamiento, el autor logró salir adelante pese a los duros momentos.

Por otro lado, recordó públicamente la "historia" que tuvo con la presentadora en su pasado. Anddy Caicedo se refirió a Elianis Garrido con gran afecto y respeto, asegurando que fue "una bonita experiencia, una bonita relación" y que él "la quiero mucho y siempre le voy a desear lo mejor".

Publicidad

Anddy Caicedo, quien actualmente promueve su sencillo "Ese amor que no se olvida", demuestra que la madurez llega con el tiempo y con la capacidad de reconocer y perdonar los fallos, propios y ajenos.

Mira la entrevista completa: Andy Caicedo admite que fue infiel y cuenta la verdadera razón detrás de su decisión