De la demanda a las amenazas: nuevo capítulo del escándalo de La Toxicosteña y su exmánager

El enfrentamiento entre Cíndy Ávila, conocida como La Toxicosteña y su exmánager Oswaldo García continúa creciendo y ahora involucra denuncias por amenazas y difamación. La creadora de contenido aseguró haber sido víctima de mensajes intimidantes luego de hacer pública su ruptura laboral con García, a quien responsabilizó por la situación.

A través de sus historias de Instagram, La Toxi publicó una captura de un chat anónimo en el que se leía el mensaje: “Te metiste con una familia que no te tenías que meter, prepárate”. La influencer señaló directamente a su exmánager y a su esposa, María Camila, de estar detrás de esas amenazas.

Puedes leer: Karina García habla sin tapujos sobre cómo le pusieron los cachos: "En mi carro”



Además, advirtió que cualquier daño que pudiera sufrir ella o su familia sería responsabilidad de ellos.

“Yo no tengo enemigos, no le he hecho daño a nadie. Pero si algo me pasa, ya saben de dónde viene”, expresó por medio de sus redes sociales. Tras su publicación, varios de sus seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo, mientras otros pidieron que la situación se resolviera por la vía legal.

Por su parte, Oswaldo García respondió también a través de sus plataformas digitales, negando las acusaciones y lanzando fuertes declaraciones en contra de su exrepresentada.

Afirmó que durante el tiempo que trabajó con ella fue víctima de maltrato verbal y económico, y aseguró que Ávila mantiene un estilo de vida que “no se corresponde con sus ingresos reales”. Además, mencionó que los hijos de la influencer “le pedían dinero para comida” mientras ella presumía lujos en redes.

Publicidad

García también compartió imágenes y mensajes que, según él, respaldarían sus palabras, y acusó a La Toxicosteña de usar su popularidad para desprestigiarlo. “Estoy cansado de sus mentiras. Si ella quiere llevar esto a la justicia, allá nos veremos”, escribió en una de sus historias.

Ante estas declaraciones, Ávila anunció que emprenderá acciones legales contra su exmánager por injuria, calumnia y exposición indebida de información personal. Su equipo jurídico confirmó que ya se está preparando la denuncia formal, alegando que García difundió datos sensibles y menciones a menores de edad.

Publicidad

Puedes leer: Marcela Reyes expone a Juan David Tejada exnovio de Aida Merlano y revela pruebas

El conflicto entre ambos comenzó tras la salida de Ávila de un reality , donde ganó notoriedad. Desde entonces, las diferencias laborales entre la influencer y su exmánager se trasladaron a las redes sociales, donde se han publicado mensajes, capturas de pantalla y videos que alimentaron la controversia.

Hasta el momento, García no emitió un comunicado oficial más allá de sus publicaciones en redes, mientras que La Toxi insiste en que las autoridades deben intervenir para garantizar su seguridad. “No quiero más peleas públicas, quiero que esto se resuelva legalmente”, concluyó la influencer en su última historia.

Mira también: Yina Calderón arremete contra el novio de Baby Demoni y desata polémica: “No se quitó la vida”