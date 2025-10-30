Marcela Reyes expone a Juan David Tejada exnovio de Aida Merlano y revela pruebas

Una de las noticias en el mundo de la farándula sigue siendo el enfrentamiento entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada en redes sociales, sobre la crianza de su hijo. Situación que generó muchas reacciones en redes sociales, en las últimas horas Marcela Reyes se pronunció de este caso.

La DJ Marcela Reyes a través de su cuenta oficial de Instagram, despertó una serie de especulaciones por un comentario que soltó. En especial cuando quiso dar su opinión sobre la situación que estaba pasando Aida Victoria Merlano, ventilando rumores que había en el aire sobre Juan David Tejada.

Ante esto, la artista no dudó en mencionar lo que sabía, soltando pullas sobre Tejada. Al punto que puntualizó que en lugares y eventos se hablaba de los comportamientos del empresario, quien era coqueto con otras mujeres mientras su pareja estaba embarazada.

“Es complejo. Tengo que confesar algo. Hace rato, ustedes saben que hay lugares que uno llega, que comparte… Siempre decían que la pareja de Aída era muy coqueto, que mientras Aída estaba embarazada, no, eso qué no me contaban“, mencionó en el clip, el cua

l rápidamente se viralizó.

¿Qué más mencionó Marcela Reyes sobre este caso?

Sumado a esto, Marcela Reyes, cuestionó al agropecuario por su forma de llevar la relación con la creadora de contenido, indicando que ya no comprendía qué era lo que buscaban los hombres, debido a que pese a estar con una mujer como Aida Victoria, se encontraba haciendo ojitos con otras personas.

“O sea, si tú tienes a una mujer como Aída al lado, hermosa, trabajadora, camelladora, exitosa, puesta para ti, ¿tú qué más buscas en la calle? No puedo entender a esos hombres. Así que bueno, las cosas caen por su propio peso“, concluyó en un video que se compartió en redes sociales.

Estas declaraciones de Marcela Reyes se suman a la ola de comentarios que apoyan a la barranquillera, quienes se fueron contra Tejada por detalles que había al interior de la relación. Mientras que esto ocurre tanto Aida Victoria y Juan David Tejada no se han vuelto a pronunciar hasta el momento, después que el 'Agropecuario' afirmará que la creadora de contenido tenía problemas mentales.

