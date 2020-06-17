En vivo
La Kalle  / Andy Caicedo

Andy Caicedo

  • Anddy Caicedo confiesa si le respondería a su ex en caso de que ella lo llamara
    Anddy Caicedo confiesa si le respondería a su ex en caso de que ella lo llamara, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de La Kalle
    Farándula

    Anddy Caicedo confiesa si le respondería a su ex en caso de que ella lo llamara

    El reconocido músico Anddy Caicedo reveló su respuesta ante la posibilidad de que una expareja intente contactarlo nuevamente.

  • Anddy Caicedo cuenta la vez que puso los cachos y por qué lo hizo
    Anddy Caicedo cuenta la vez que puso los cachos y por qué lo hizo, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de La Kalle
    Farándula

    Anddy Caicedo cuenta la vez que puso los cachos y por qué lo hizo

    El reconocido cantante Anddy Caicedo pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde reveló varios aspectos de su vida personal y sentimental.

  • Elianis Garrido, presentadora y bailarina colombiana
    Elianis Garrido, presentadora y bailarina colombiana
    /Foto: Instagram
    Farándula

    ¡Se casó! Elianis Garrido reveló que dio el sí en romántica boda en la playa

    La presentadora lució como toda una princesa

  • 23292_Elianis Garrido / Foto: Instagram
    “Se están pasando de piña”: Elianis se ‘despachó’ contra quienes preguntan tanto por su noviazgo
    Elianis Garrido / Foto: Instagram
    Farándula

    Anddy Caicedo habló de la posibilidad de volver con Elianis Garrido

    El cantante fue interrogado por sus seguidores y él no tuvo lío en responder

  • 23912_Elianis Garrido / Foto: Instagram
    ¡Llegó la fiera! Descrestante video de Elianis bailando salsa con un vestido pegadito
    Elianis Garrido / Foto: Instagram
    Farándula

    Elianis Garrido mostró los estragos que generó la soltería en su abdomen

    Los seguidores de la presentadora quedaron sorprendidos y no se aguantaron las ganas de comentar al respecto

  • 23292_Elianis Garrido / Foto: Instagram
    “Se están pasando de piña”: Elianis se ‘despachó’ contra quienes preguntan tanto por su noviazgo
    Elianis Garrido / Foto: Instagram
    Farándula

    “Se están pasando de piña”: Elianis se ‘despachó’ contra quienes preguntan tanto por su noviazgo

    La actriz se cansó de tanto chisme y criticadera y publicó un video defendiéndose.

  • 13271_La Kalle - Elianis Garrido se casa - Foto referencia Instagram
    La Kalle - Elianis Garrido se casa - Foto referencia Instagram
    Música

    Video: ¿Elianis Garrido se casará con Anddy Caicedo en el 2019?

    El artista fue increpado por Carlos Giraldo y esto nos contestó.

