Anddy Caicedo confiesa si le respondería a su ex en caso de que ella lo llamara
El reconocido músico Anddy Caicedo reveló su respuesta ante la posibilidad de que una expareja intente contactarlo nuevamente.
Anddy Caicedo cuenta la vez que puso los cachos y por qué lo hizo
El reconocido cantante Anddy Caicedo pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde reveló varios aspectos de su vida personal y sentimental.
¡Se casó! Elianis Garrido reveló que dio el sí en romántica boda en la playa
La presentadora lució como toda una princesa
Anddy Caicedo habló de la posibilidad de volver con Elianis Garrido
El cantante fue interrogado por sus seguidores y él no tuvo lío en responder
Elianis Garrido mostró los estragos que generó la soltería en su abdomen
Los seguidores de la presentadora quedaron sorprendidos y no se aguantaron las ganas de comentar al respecto
“Se están pasando de piña”: Elianis se ‘despachó’ contra quienes preguntan tanto por su noviazgo
La actriz se cansó de tanto chisme y criticadera y publicó un video defendiéndose.
Video: ¿Elianis Garrido se casará con Anddy Caicedo en el 2019?
El artista fue increpado por Carlos Giraldo y esto nos contestó.