Anddy Caicedo confiesa si le respondería a su ex en caso de que ella lo llamara

Anddy Caicedo, ídolo musical pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle para hablar de su éxito "Ese amor que no se olvida", pero, aprovechó para hablar sobre diversos temas, en especial los amores del pasado. Tanto es así que en un punto de la intervención el artista enfrentó la pregunta crucial: si una exnovia le escribe tras escuchar su nuevo sencillo, ¿la dejaría "en visto" o le contestaría?

La respuesta de Anddy Caicedo fue contundente e inmediata: "yo contesto contesta claro hay que responder". Este explicó que su principio se basa en la reciprocidad y el respeto, afirmando: "Creo que para mí no hay nada más feo que una persona no conteste el celular".

Sumado a esto, mencionó que para él la indiferencia no es una opción, y aplica la regla de oro: "yo no hago con nadie lo que no quiero que hagan conmigo". Pese a esta respuesta, la mesa decidió preguntarle su estado civil al artista. Donde, Anddy Caicedo indicó que en estos momentos se encuentra "casi casado", donde también mencionó cómo maneja la comunicación con su pareja sentimental y que hace en estos casos.



El artista demostró una profunda convicción sobre la transparencia y la madurez en las relaciones. Debido a que para Anddy Caicedo, la honestidad es fundamental, afirmando que si una persona tiene que esconder lo que hace, está "con la persona errada". Por ello, ve como un acto de madurez mostrar este tipo de interacciones a su pareja.



¿Qué más mencionó Anddy Caicedo sobre las relaciones?

Sumado a su respuesta, Anddy Caicedo enfatizó la importancia de la seguridad emocional en la pareja. Si la compañera es insegura, el artista compartió un mensaje al decir: "mándala al psicólogo que vaya a terapia". La necesidad de "fluir" y estar con una persona "segura" es primordial para el cantante.

Sin embargo, pese a eso, Anddy afirmó que está dispuesto a responder, dejó claro que el propósito de esa comunicación sería establecer límites con respeto, especialmente si el contacto fuera impulsado por su música que evoca amores pasados. Pero, enfatizó que para volver a tomar la relación la respuesta según el artista es: "no rechácela pero con respeto".

Anddy Caicedo afirmó que una de sus finalidades con su música no es provocar llamadas nostálgicas, sino lograr una conexión genuina con el público. Su verdadero propósito es que "las personas se conecten con la canción" y que la música permanezca "en su playlist para siempre".

