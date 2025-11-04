Influencer hace delicada revelación sobre su salud y preocupa a seguidores

En los últimos días, los seguidores de Tulio Zuluaga o más reconocido como Tulio Recomienda se encuentran muy preocupados, debido a que el creador de contenido realizó una confesión sobre su estado de salud actual. Donde mencionó que tiene una pérdida auditiva gradual.

Tulio Recomienda es muy reconocido por ser un auténtico contenido gastronómico, quien encabezó festivales como Burguer o Sushi Máster. Sin embargo, este se volvió noticia porque comentó que tiene graves problemas de audición y, según el diagnóstico médico, es un síntoma diagnosticado en el oído izquierdo.

El creador del contenido explicó que todo inició hace unos días cuando despertó de su cama y comenzó a sentir la pérdida gradual de su oído. Situación que preocupó a Tulio Recomienda, por lo cual, este decidió ir con un especialista, para tener una valoración por el profesional.

¿Qué explicó Tulio Recomienda sobre su estado de salud?

Por medio de un video en su red social de Instagram, Tulio Recomienda comentó con sus seguidores que un día se levantó con la pérdida de audición en su oído izquierdo y tomó la decisión de hacerse pruebas. Sumado a que explicó que su propia familia le recordó que este tipo de situaciones pasaron en su familia.

“Familia, estoy muy angustiado. No sé si toda esta historia me la van a creer, pero tengo que contárselas. Hace como diez días me levanté un día con la audición pérdida del oído izquierdo. Imagínense la angustia, a medida que hacía pruebas, mi propia familia me decía que se habían presentado casos así”, destacó.

Ante esta situación Tulio Recomienda explicó que ya no se puede subir a un avión porque esto implicaría tener mayores complicaciones. Pese a esto, explicó que le tocó arriesgarse debido a un compromiso laboral que no podía correr.

Sumado a esto, Tulio Recomienda explicó que en una conferencia se encontró con una campesina que le dijo: “lo de tu oído está hecho”. A pesar de esto, el creador de contenido compartió su felicidad al saber que recuperó un poco el sonido en su oído izquierdo cuando regresó a Medellín.

“Al menos estoy escuchando un 60%. A partir de ese momento, absolutamente todo empezó a cambiar. Se los debo a ustedes. Seguro que sí, y un milagro de vida”, señaló Tulio sobre esta condición.

