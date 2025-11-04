Aida Victoria Merlano fue pillada junto reconocido empresario y desata opiniones

Aida Victoria Merlano sigue dando de qué hablar en los últimos días, esto tras la noticia de confirmar su fin de la relación con Juan David Tejada. Recientemente, la empresaria barranquillera fue grabada en un centro comercial con un hombre misterioso, donde se ven a los dos muy felices y tomados de la mano.

En el video se podía observar a Aida Victoria con un vestido amarillo con tacones, esto mientras caminaba junto a esta. Por el momento la influencer barranquillera no se ha pronunciado sobre esta situación, pese a eso, sus seguidores comenzaron a especular que su nueva pareja es Felipe Zapata.

“Yo sé que la mayoría de nosotras alguna vez sentimos que eso era parte del empoderamiento”, “cuando uno madura, se da cuenta de que detrás de tanta pareja, solo hay un vacío inmenso que ella trata de llenar con hombres”, “que sean felice, la gente es muy cansona”, “Jajaja ya sabemos cómo terminará todo”, “la gente toda ofendida, es el cuerpo y la vida de ella, lo que no sirve que no estorbe y el luto es para los muertos“, dijeron algunos.

¿Por qué se afirma que Felipe Zapata puede ser la pareja de Aida Victoria?

Recordemos que esta no es la primera vez que se menciona el nombre de Felipe Zapata, debido a que el portal ReChismes, destapó la información, las especulaciones sobre ellos dos debido a que se basan principalmente en la coincidencia de sus recientes publicaciones en historias de Instagram.

Dado que en los últimos días tanto Felipe Zapata y Aida Victoria Merlano se fueron de viaje y subieron fotos en lugares muy parecidos, situación que comenzó a despertar las sospechas de sus seguidores sobre si los dos se encontraban juntos en una relación sentimental.

La primera imagen fue cuando los dos estaban en lo que sería un hotel. Además, aseguran que en una historia de él se alcanza a escuchar la voz de la hija de la exsenadora de Colombia. Posteriormente, mostraron que estaba entrenando en un gimnasio y a comprar los lugares, los cuales son muy idénticos.

Situación a la cual se encuentra en la expectativa sobre la confirmación de la nueva relación de Aida Victoria. Hasta el momento, la creadora de contenido se muestra enfocada en su hijo Emiliano y en los diferentes proyectos que tiene actualmente.

