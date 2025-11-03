JuanDa filtra ante cámaras a Camilo Cifuentes, influencer de “Yo afán no tengo”

Camilo Cifuentes volvió a ser tendencia en redes sociales tras aparecer en un reciente video del reconocido creador de contenido bogotano JuanDa. La grabación, publicada durante las celebraciones de Halloween, captó la atención por la inesperada participación de Cifuentes, quien fue grabado con un disfraz que dio mucho de qué hablar.

El encuentro fue organizado por JuanDa, uno de los influenciadores más seguidos en Colombia, quien aprovechó la temporada para llevar a cabo una actividad con propósito social.

La idea era que cada invitado se disfrazara de algo que, en su infancia, consideraba un símbolo de riqueza o algo al alcance solo de las familias con dinero. El resultado fue una mezcla entre nostalgia, humor y reflexión que encantó a miles de seguidores.

JuanDa, fiel a su estilo divertido, eligió vestirse como un cuaderno con stickers, recordando aquellos útiles escolares que para muchos eran todo un lujo en la niñez.

Otros influenciadores se sumaron a la iniciativa con ideas igual de creativas: hubo quien se disfrazó de una nevera, otro de una impresora y hasta de una maleta con ruedas. Sin embargo, la atención se la robó Camilo Cifuentes, quien sorprendió a todos con su presencia y su elección de disfraz.

Camilo Cifuentes de Yo afán no tengo, aparece en cámaras

El también creador de contenido, conocido por sus acciones solidarias y por mantener su identidad en reserva, apareció disfrazado de lavadora.

Fiel a su estilo, Cifuentes mantuvo su rostro cubierto con una canasta de ropa, conservando así el misterio que lo ha caracterizado desde sus inicios en redes sociales.

Aunque no mostró su cara, los internautas no tardaron en notar ciertos detalles que delataban su identidad. Algunos mencionaron que lograron reconocerlo por su contextura, su cabello y la forma en que se movía en las escenas del video.

Pero el evento no se quedó solo en disfraces y humor. Como parte de la dinámica, el grupo de creadores visitó la fundación La Casa de la Madre y el Niño, una institución que brinda atención a menores en situación de vulnerabilidad en Bogotá. Allí compartieron con los niños, llevaron regalos y pasaron un rato lleno de risas y disfraces.