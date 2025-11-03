Publicidad

Virales  / JuanDa filtra ante cámaras a Camilo Cifuentes, influencer de "Yo afán no tengo"

JuanDa filtra ante cámaras a Camilo Cifuentes, influencer de “Yo afán no tengo”

Camilo Cifuentes volvió a ser visto en un video de JuanDa. El influenciador apareció con un curioso disfraz durante la celebración solidaria de Halloween.

/Foto: Instagram JuanDa/ (Composición IA)
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 3 de nov, 2025