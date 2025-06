Se conoce detalle desconocido de la labor de Camilo Cifuentes a quien llaman héroe anónimo

Camilo Cifuentes, el enigmático influencer de Manizales que ha capturado la atención de millones en TikTok, Facebook e Instagram, es un joven de 28 años que se ha convertido en un símbolo de altruismo y empatía.

(Lee también: Reconocida tiktoker perdió la vida tras realizar reto viral con aerosol: “Voy a ser famosa”)

Su enfoque poco convencional de las redes sociales, centrado en ayudar a vendedores ambulantes y personas en situación de calle, lo ha elevado a la categoría de "héroe anónimo". Sin embargo, un detalle hasta ahora desconocido ha salido a la luz, revelando la verdadera columna vertebral detrás de su conmovedora labor.

Mientras sus videos muestran un camino solitario, recorriendo calles de Manizales, Medellín y el Eje Cafetero, comprando productos a precios exorbitantes y luego distribuyéndolos entre quienes más lo necesitan, la realidad es que Camilo no trabaja solo.

Recientemente, el influencer confesó el secreto de su éxito: "Mi equipo de trabajo son cuatro personas: mi mamá, mi hermano, mi novia y yo". Esta revelación subraya que, aunque Camilo es la cara visible de esta noble causa, su familia es el pilar fundamental que hace posible cada acto de bondad. Sin ellos, como él mismo afirma, su impacto no sería el mismo.

La notoriedad de Camilo Cifuentes, con millones de reproducciones y miles de comentarios de admiración, se cimenta en su distintivo estilo, acercarse sin prisa, comprar todo lo que encuentra y cerrar sus interacciones con la frase "Yo afán, no tengo". Sin embargo, más allá de la mecánica de sus acciones, una pregunta ha persistido en la mente de sus seguidores: ¿por qué Camilo nunca muestra su rostro?

Publicidad

En una entrevista para el pódcast de Telecafé, Cifuentes rompió el silencio sobre su anonimato, explicando que su elección no es un misterio, sino una postura. "Porque el protagonista son las personas. Yo no quiero darme a relucir, no quiero generar fama, no quiero ser el protagonista. Los protagonistas son ellos", afirmó.

(Sigue leyendo: Lo que se sabe de Yolanda, influencer de disidencias de las Farc, ¿cayó por sus videos?)

Publicidad

Esta decisión, que lo lleva a usar gafas oscuras y nunca enfocar su rostro completo en sus videos, busca desviar la atención de sí mismo y centrarla en quienes realmente necesitan visibilidad.

Pero la labor de Camilo va más allá de la simple entrega de dinero o alimentos. Su propuesta busca dar una plataforma a los emprendimientos de personas que dependen de su día a día para subsistir. "La ayuda no solamente es lo que usted les entrega en ese momento, sino además la publicidad que le está haciendo a la persona", explicó.

Un claro ejemplo de esta estrategia es el caso de una joven vendedora de fresas que, tras aparecer en uno de sus videos, multiplicó sus ventas de 20 a 300 porciones por fin de semana.

Para Cifuentes, ese tipo de impacto es el verdadero éxito de su contenido. Sus acciones, cargadas de bondad y sensibilidad, con frases como "mi niño/a" o "yo afán no tengo", demuestran un compromiso genuino con el bienestar de su comunidad. El verdadero héroe anónimo es, en realidad, un equipo de cuatro corazones unidos por una causa noble.