Despiadada agresión en Halloween apagó la vida de hombre en Bogotá: “Agujero en el pecho”

Elkin Santiago Triviño Ramírez, de 32 años, perdió la vida en circunstancias que hoy siguen sin aclararse. Todo ocurrió la noche del 31 de octubre, en inmediaciones de la estación Marly de TransMilenio, cuando regresaba a casa acompañado de su esposa luego de compartir una celebración familiar por Halloween.

De acuerdo con los primeros reportes, Elkin se encontraba en la estación esperando transporte. En cuestión de minutos, salió del lugar y luego volvió a ingresar. Fue entonces cuando, de manera repentina, se desplomó en brazos de su esposa. Al levantarle la camisa, la mujer descubrió una herida profunda en el pecho, causada con un objeto cortopunzante. Los testigos aseguran que la escena fue desgarradora: pese a los intentos por auxiliarlo, el hombre perdió la vida en el sitio antes de que llegara la ayuda.

Familiares y allegados no logran comprender lo que sucedió. Según sus declaraciones, Elkin tenía consigo todas sus pertenencias: su billetera, su celular y su reloj. Esto ha despertado aún más dudas sobre lo ocurrido, pues descartan cualquier intento de robo.

Su familia exige que se revisen las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas dentro y fuera de la estación, ya que, hasta el momento, no se ha entregado información oficial sobre el análisis de esos videos. Para ellos, las imágenes podrían ser la clave para entender qué pasó en esos breves minutos en los que el joven salió de la estación antes de desplomarse.

“Queremos que revisen las cámaras, que digan qué pasó con mi hermano. Él no tenía enemigos, solo estaba regresando a casa”, expresó uno de sus familiares con evidente dolor.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que la investigación está en curso, pero aún no se ha establecido el motivo de la agresión.

Lo que más desconcierta a los familiares es la forma repentina en la que todo ocurrió. Según el testimonio de su hermana, Elkin salió de la estación Marly por un momento y regresó pocos minutos después, ya herido de gravedad.

“Creemos que él bajó por la estación y en cuestión de cuatro minutos volvió a subir y alcanzó a llegar a la mitad de la estación, pero se desgonzó”, relató la mujer en entrevista con Citytv.

“La esposa salió corriendo a ver qué pasó, porque no se le veía sangre, absolutamente nada. Ella le levantó su camisa y tenía un agujero en la mitad de su pecho. En este momento, mi hermano falleció en los brazos de ella. Ella pidió ayuda y nadie le quiso ayudar”, agregó la hermana del fallecido.

Hasta ahora, se desconoce si hubo una confrontación o si el ataque fue por sorpresa. Lo único claro es que la herida fue letal y que no hubo tiempo para reaccionar.

La familia de Elkin pide a las autoridades que se avance con urgencia en la revisión de los videos, pues la zona de la estación cuenta con varias cámaras internas y externas que podrían revelar el recorrido exacto del joven y las personas que estaban cerca de él en esos minutos determinantes.