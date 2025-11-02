Hallan cuerpo dentro de la Universidad Nacional en pleno Halloween; otro universitario

La noche de Halloween terminó con un hecho inesperado dentro del campus de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un egresado del programa de Biología, un hecho que tiene consternada a la comunidad educativa y que ya está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación.

El caso se habría registrado entre la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre, justo cuando en la capital se vivían las celebraciones de Halloween. Según versiones preliminares, algunos estudiantes notaron una inusual presencia de uniformados en la zona del Instituto de Ciencias Naturales, donde posteriormente fue confirmada la presencia del cuerpo.

Hacia el mediodía, la Universidad Nacional emitió un comunicado lamentando profundamente lo ocurrido. “La Rectoría, la Vicerrectoría de la sede Bogotá y la Decanatura de la Facultad de Ciencias lamentan el fallecimiento de un egresado del programa de Biología, ocurrido en el arboretum del campus, en cercanías del edificio 425 (Instituto de Ciencias Naturales) y la calle 53”, expresó la institución.

El texto también informó que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se desplazó hasta el sitio para realizar la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal.

Los peritos forenses trabajan en la necropsia para determinar las causas exactas del deceso, mientras que la Policía Judicial avanza con las indagaciones sobre las últimas horas del joven y si alguien más se encontraba en el lugar durante el hecho.

Por ahora, no se ha revelado la identidad del fallecido, aunque se confirmó que era un egresado del programa de Biología, muy querido entre sus compañeros y profesores. La universidad pidió respeto por la privacidad de la familia mientras se adelantan las investigaciones.

Inicia investigación por muerte de egresado dentro de Universidad Nacional

Fuentes internas del alma máter informaron que, tras el hallazgo, se reforzó la presencia de vigilancia en los accesos al campus y en sectores estratégicos, mientras las autoridades recaban grabaciones de las cámaras de seguridad para esclarecer los hechos.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación anunció que el caso fue asignado a un grupo especial de investigadores con experiencia en este tipo de situaciones. Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis, y los peritos trabajan de la mano con el equipo de Medicina Legal para determinar si el fallecimiento fue producto de un accidente, una caída o alguna situación particular que derivó en la tragedia.

El cuerpo fue hallado en el arboretum del campus, una zona boscosa que colinda con la calle 53, y que se mantiene acordonada mientras avanza la inspección técnica. Se espera que en los próximos días las autoridades entreguen un informe más detallado sobre lo ocurrido y los resultados de la necropsia.