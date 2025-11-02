Video: atraco a reconocido cantante vallenato delante de su hijita; se llevaron todo

La noche que debía ser tranquila y familiar terminó en tensión para el cantante de música vallenata Jesús Romero, quien fue víctima de un atraco a mano armada mientras cenaba con su familia en un restaurante del barrio Chiquinquirá, en Barranquilla.

El hecho, que quedó grabado en las cámaras de seguridad del establecimiento, ocurrió sobre las 8:23 p.m., según el registro del video, y se ha vuelto viral en redes sociales por la forma fría y calculada en la que actuó el delincuente.

En las imágenes se observa el momento exacto en que un hombre con camiseta blanca, gorra y pantalón gris entra al local. Sin mostrar nerviosismo, camina directo hacia la mesa donde se encontraba Romero junto a una mujer y una niña pequeña. Con un arma en la mano, el sujeto se aproxima al cantante, le toca la cabeza y, al parecer, le dice algo en tono amenazante antes de quitarle sus pertenencias.

La escena, de apenas unos segundos, muestra la reacción del artista intentando mantener la calma, mientras la mujer que lo acompañaba protege a la niña al verla asustada. El ladrón continúa revisando los bolsillos del cantante, guardando los objetos robados y luego se dirige hacia las demás mesas del restaurante.

Uno de los momentos más tensos se da cuando obliga a la mujer a quitarse una cadena de oro, mientras los demás comensales observan sin poder hacer nada. En cuestión de segundos, el hombre también despoja de sus celulares a dos personas más y luego huye caminando con total tranquilidad, como si nada hubiera pasado.

#COLOMBIA | Asalto en el suroriente de Barranquilla en el que el cantante Jesús Romero fue víctima en un restaurante de comidas rápidas. Todo quedó grabado en cámaras de seguridad. pic.twitter.com/FzI9dSlnqD — RED EDL (@rededl_la) October 28, 2025

Autoridades investigan robo a cantante vallenato Jesús Romero

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que ya cuenta con los videos de seguridad del restaurante, los cuales serán analizados para lograr la identificación y captura del responsable. También confirmaron que el delincuente habría escapado a pie hacia el sector de la calle 47B con carrera 30, donde fue visto por última vez.

Un equipo especial de la Sijín está a cargo del caso y trabaja junto con los propietarios del establecimiento para ubicar posibles cámaras adicionales en la zona que permitan seguir la ruta del ladrón.

Cantante Jesús Romero /Foto: YouTube Jesús Romero

Hasta el momento, Jesús Romero no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido, pero allegados aseguraron que se encuentra bien y agradece los mensajes de solidaridad que ha recibido.

El artista, reconocido en la escena del vallenato moderno, había compartido en días recientes videos promocionando su nueva canción, sin imaginar que su nombre se haría viral por una situación tan preocupante.