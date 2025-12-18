Julión Álvarez y su Norteño Banda llega por primera vez a Colombia con concierto en Bogotá

El fenómeno del regional mexicano Julión Álvarez y su Norteño Banda anuncia oficialmente su primer gran concierto en Colombia, programado para el próximo viernes 17 de abril de 2026 en el Coliseo MedPlus de la ciudad de Bogotá, un evento que marcará un hito en la historia de la música en vivo en el país.

Este anuncio llega en un momento excepcional en la carrera del artista, quien ha consolidado su lugar como una de las voces más poderosas, queridas y aclamadas del género.

Con un legado que supera los 18 años de trayectoria musical junto a su banda, Julión Álvarez ha construido una carrera sobresaliente gracias a su inconfundible voz, su entrega sobre el escenario y una conexión profunda con su público, que ha respaldado cada etapa de su crecimiento artístico. Colombia ha sido una de las naciones más insistentes en pedir su llegada, y ahora ese llamado se hace realidad con este concierto único.



Su gira 42/18 Tour en Estados Unidos alcanzó logros memorables, incluyendo múltiples presentaciones en recintos emblemáticos como el SoFi Stadium en California, donde se convirtió en uno de los pocos artistas latinos en agotar fechas consecutivas, reforzando su apelativo como “El Rey de la Taquilla”.

El 2025 fue un año histórico para Julión Álvarez: su álbum 42 18 —título que conmemora sus 42 años de edad y sus 18 años de carrera artística— fue galardonado con el Latin Grammy® en la categoría “Mejor Álbum de Música Banda”, consolidando su carrera.

Julión Álvarez llegará con un repertorio repleto de temas que han sido grandes éxitos tanto en México como internacionalmente, resonando con el corazón de millones de seguidores.

Entre sus canciones más emblemáticas que seguramente formarán parte del espectáculo se encuentran: Rey Sin Reina, Cero Empatía, Vibra Perfecta, Regalo de Dios, Te Hubieras Ido Antes y Mi Mayor Anhelo por mencionar tan solo algunas de las canciones que se han robado el corazón de sus seguidores y números destacados en charts y listados musicales.



Venta de boletería para concierto Julión Álvarez

Para este evento habrá venta de boletería con precio especial a partir de las 9 AM del jueves 18 de diciembre en www.TaquillaLive.com y el descuento se mantendrán hasta el 5 de febrero o hasta agotar existencias, lo primero que ocurra.

Precios boletas para concierto Julión Álvarez / FOTO: Julión Álvarez

El concierto de Julión Álvarez en Colombia será una producción de alta calidad, con sonido y montaje de primer nivel, reconocidos estándares de seguridad y una experiencia pensada para que cada asistente viva el poderío del regional mexicano en vivo.

Julión Álvarez no solo representa la grandeza de su propio legado, sino también la fuerza imparable del regional mexicano como uno de los géneros más vibrantes y conectados con el público latino en todo el mundo.