Las críticas no se hicieron esperar; así es la casa de Yina Calderón que se volvió viral

La influenciadora y creadora de contenido Yina Calderón volvió a generar conversación en redes sociales después de compartir un recorrido por su casa, una vivienda de cuatro niveles ubicada en un barrio de Bogotá, cuyo “house tour” despertó tanto elogios como críticas en las redes sociales.

En el video que publicó en sus redes, Yina mostró varios espacios de su hogar, con la intención de que sus seguidores pudieran ver cómo es realmente su vivienda, que ella misma describe como una “mansión”.

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar: muchos cuestionaron si efectivamente se podía considerar una mansión, teniendo en cuenta el tamaño, la distribución y el estilo de la casa. Otros seguidores, en cambio, felicitaron a la creadora de contenido por la decoración de su casa propia.



Así es la casa de Yina Calderón

Durante el recorrido, Yina mostró piso por piso cómo está distribuido su hogar. En el primer nivel se ve la sala con un sofá amplio y al fondo, el comedor, junto a una cocina decorada en tonos blancos con detalles dorados, un espacio que llamó la atención por su estilo luminoso.

El segundo piso incluye un gran ropero y la zona de lavandería . En el tercer nivel se encuentra la habitación principal, que cuenta con un baño amplio conectado al cuarto.

Finalmente, en la parte más alta de la vivienda está la terraza, uno de los espacios que más interés generó entre los usuarios por ser un punto abierto con vistas y potencial para reuniones u otros usos.

La publicación se viralizó rápidamente y entre los comentarios hubo tanto quienes criticaron el diseño o expresaron dudas sobre que la casa pudiera calificar como mansión, como quienes destacaron el logro personal de Yina al tener una propiedad propia.

Yina Calderón se mantiene en el ojo público por diversos motivos, desde su participación en realities hasta sus publicaciones en redes y su vida personal y profesional suele ser tema de discusión entre quienes la siguen y quienes no también.

Esta ocasión no fue la excepción, ya que mostrar su casa permitió a sus seguidores observar un aspecto más íntimo de su vida cotidiana y a algunos poder opinar de su vivenda.

