Hallan sin vida a la ‘Barbie humana’: su cuerpo apareció en la casa de un funcionario público

El mundo de la redes sociales se consterna tras conocerse el extraño fallecimiento de la extraña muerte de Bárbara Jankavski, la influencer brasileña de 31 años conocida popularmente como la 'Barbie humana'. Quién era reconocida por compartir su proceso para ser similar al famoso juguete.

La creadora de contenido fue hallada sin vida en São Paulo el pasado 2 de noviembre en la residencia de un funcionario público. Bárbara Jankavski se había hecho famosa en Brasil y el extranjero por su transformación física, donde se había sometido a 27 procedimientos estéticos para ser idéntica a la icónica muñeca.

Bárbara Jankavski, reunía más de 55 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, mientras que otros mencionan que tenía más seguidores. La influencer reveló en varios programas de televisión como era el proceso de sus intervenciones estéticas y la búsqueda del cuerpo perfecto.

¿Cómo se halló el cuerpo de Bárbara Jankavski?

La tragedia ocurrió después de que Bárbara Jankavski acudiera al domicilio de un funcionario público de 51 años, identificado como Renato Campos Pinto de Vitto. Según las investigaciones policiales, el hombre presuntamente había contratado sus servicios personales.

De acuerdo con el reporte, tras compartir bebidas alcohólicas y consumir sustancias psicoactivas o ilícitas, la creadora de contenido se terminó desplomando. Aunque se le brindó atención médica y el sujeto intentó reanimarla durante nueve minutos, los esfuerzos fueron en vano, confirmándose su deceso.

Sin embargo, las autoridades muestran que esta mujer fue encontrada con varias heridas y en ropa interior, además de una lesión en el ojo izquierdo y marcas en la espalda. Pese a esto el hombre aseguró que estas lesiones se produjeron cuando ella se cayó al desvanecerse, la presencia de golpes ha hecho que el caso sea registrado por las autoridades brasileñas como una muerte sospechosa y la investigación continúa.

En las redes sociales, la pérdida estremece a sus seguidores, quienes lamentaron su fallecimiento inesperado. Muchos destacan su admiración, comentando que cumplió su sueño de ser idéntica a la famosa muñeca. "¡Descansa en paz diva!, viviste un pedacito de la vida que siempre quise" y "Descansa en paz mi amor". El fallecimiento de la 'Barbie humana' Bárbara Jankavski sigue bajo estricta investigación por las autoridades de São Paulo para esclarecer lo que ocurrió con esta.

