Hallan sin vida a la 'Barbie humana': su cuerpo apareció en la casa de un funcionario público

Hallan sin vida a la ‘Barbie humana’: su cuerpo apareció en la casa de un funcionario público

La creadora de contenido conocida como la ‘Barbie Humana’ fue encontrada sin vida en la casa de un funcionario público, hecho que actualmente es materia de investigación.

Hallan sin vida a la ‘Barbie humana’: su cuerpo apareció en la casa de un funcionario público
Hallan sin vida a la ‘Barbie humana’: su cuerpo apareció en la casa de un funcionario público, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de @bonecadesumana y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 5 de nov, 2025