Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: RESTRICCIONES A MOTOCICLISTAS
POLLO CRUDO EN TRANSMILENIO
AGRESIÓN A PERIODISTA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / JuanDa Caribe rompe el silencio sobre los rumores de maltrato a su ex: "Se te cayó la máscara"

JuanDa Caribe rompe el silencio sobre los rumores de maltrato a su ex: "Se te cayó la máscara"

El creador de contenido JuanDa Caribe se pronunció respecto a la persona que difundió los rumores sobre el presunto maltrato hacia su expareja.

JuanDa Caribe rompe el silencio sobre los rumores de maltrato a su ex
JuanDa Caribe rompe el silencio sobre los rumores de maltrato a su ex, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 30 de oct, 2025