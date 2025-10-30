JuanDa Caribe rompe el silencio sobre los rumores de maltrato a su ex: "Se te cayó la máscara"

JuanDa Caribe es uno de los creadores y comediantes que últimamente ha ganado más reconocimiento en las redes sociales. Sin embargo, este se encuentra en boca de todos debido a que una página de chismes, revelaron que presuntamente él habría maltratado a su expareja en varias oportunidades.

Horas después, Juanda Caribe empezó a hablar sobre quién sería la persona detrás de todo esto. Debido a que usó sus redes para comentar que se iba a encargar de encontrar a quienes estaban dando a conocer esta información falsa y dañando su imagen, al punto que afirmó que estaban usando dichos datos para conseguir dinero.

"Si respondes es por algo... Porque no salen en un video con tu mujer y ya. Se te cayó la máscara, estás caído... Para mí lo más importante de una persona es su honor y el mío estoy dispuesto a defenderlo", aseguró JuanDa Caribe.

En la misma publicación, JuanDa afirmó que: "Yo no voy a callar, ni a aguantarme todo, porque 'soy figura pública', más que cualquier figura, soy un colombiano que tiene derechos y estos han sido violentados durante años por esta página", finalizó.

¿Cuáles son los mensajes que está recibiendo JuanDa Caribe?

Según el influencer una página de Instagram lo está vendiendo como una persona violenta, situación que afecta su imagen como figura pública. Al punto que muchas personas ya lo están catalogando como JuanDa maltratador. Sumado a esto, explicó que él nunca cometió estas acciones contra una mujer y no sabe de dónde surgieron estos comentarios.

Este mensaje es se suma al pronunciamiento anterior que tuvo JuanDa Caribe, con relación a este tema, debido a que otro rumor era que con su actual pareja también tuvo este tipo de comportamientos. Situación, que su pareja tuvo que desmentir con un mensaje en redes sociales.

La actual pareja de JuanDa comentó en una historia que: “Nunca me ha agredido físicamente. Prefiero no alimentar especulaciones y mantener el enfoque en lo verdaderamente importante; la tranquilidad y el respecto de mi hija”.

Finalmente, los dos explicaron que en el momento indicado van a hablar sobre todo lo que sucedió en el momento indicado, mientras tanto, quieren que se haga justicia con la persona que dio a conocer estos comentarios que se encuentran dañando su imagen pública.

Además se conoció un video en donde se observar a JuanDa y su esposa, Sheila Gándara, donde se ven a los dos de una forma muy cariñosa y se encuentran acompañados de su bebé, situación que se viralizó rápidamente, debido a que los seguidores afirmaron que esto es una muestra de reconciliación entre los dos.

