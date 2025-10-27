La historia de Juan Jyoza, el influencer que se casó una semana antes de morir

El mundo digital está de luto tras conocerse la muerte de Juan Jyoza, un creador de contenido gastronómico español de 28 años que conmovió a millones con su historia. Su familia confirmó la noticia el 23 de octubre, revelando que el joven llevaba casi dos años enfrentando una dura batalla contra el cáncer.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial, los familiares del influencer agradecieron el apoyo de los seguidores y recordaron la valentía con la que Juanjo, como le decían de cariño, sobrellevó la enfermedad. Su comunidad, conocida como “Jyozers”, no tardó en inundar las redes con mensajes de cariño y videos recordando los mejores momentos del creador de contenido.

En medio de su tratamiento médico, Juan decidió cumplir uno de sus mayores sueños: casarse con su pareja María, a quien describía como “el amor de su vida”. La ceremonia se realizó en la habitación del hospital, decorada con flores y luces, y fue compartida en su cuenta de Instagram, donde miles de seguidores celebraron el gesto de amor y esperanza.

La pareja había planeado casarse en Las Vegas, pero el deterioro en la salud del influencer cambió los planes. Aun así, su boda fue uno de los momentos más significativos de su vida, un evento que transmitió alegría, gratitud y fuerza. En el video, ambos lucen sonrientes, acompañados de familiares y personal médico que hicieron posible la ceremonia.

Días después, Juan publicó un video de despedida para sus seguidores, donde con serenidad y honestidad habló de su decisión de cerrar su canal gastronómico, un proyecto que inició en 2023 y que se convirtió en una fuente de inspiración. “Voy a poner punto final a mi canal... a mí ya no me queda tiempo, pero tú que lo tienes, aprovéchalo”, expresó con la tranquilidad que lo caracterizaba.

La historia de Juan Jyoza, el influencer que se casó una semana antes /Foto: redes sociales

El mensaje final de Juan Jyoza que conmovió a España

El video de despedida de Juan se volvió viral en cuestión de horas. En él, el influencer agradeció el apoyo de sus seguidores y dejó un mensaje claro: disfrutar cada momento sin obsesionarse por los números o la fama. “Siempre quedarán mis videos. No os olvidéis de vivir”, fueron algunas de sus últimas palabras, que muchos calificaron como una lección de vida.

El streamer Ibai Llanos fue uno de los primeros en reaccionar al mensaje, escribiendo: “Hola Juan. No tengo el gusto de conocerte, pero me he emocionado mucho viendo este video. Qué lección de vida acabas de dar a todo el mundo. Te mando un fuerte abrazo y mucho cariño”.

Juan fue diagnosticado hace dos años con cáncer de colon en estadio 4 con metástasis en el peritoneo. Aunque recibió quimioterapia y mantuvo la esperanza, en las últimas semanas los médicos confirmaron que no había más tratamiento posible. Aun así, su actitud positiva y su deseo de seguir compartiendo contenido marcaron profundamente a su comunidad.