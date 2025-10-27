Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
MUERE FAMOSO INFLUENCER
HURACÁN MELISSA EN VIVO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / La historia de Juan Jyoza, el influencer que se casó una semana antes de morir

La historia de Juan Jyoza, el influencer que se casó una semana antes de morir

El influencer gastronómico Juan Jyoza falleció una semana después de casarse en el hospital. Su último mensaje conmovió a miles de seguidores en redes.