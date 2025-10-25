Cayó al vacío y su vida cambió para siempre: la historia de Mayer Ramírez

En un episodio breve pero determinante, Mayer Ramírez sufrió un accidente al recostarse sobre un pasamanos de un segundo piso, el cual se desprendió abruptamente, provocando una caída al vacío. Lo que pudo parecer un acto sencillo de apoyo se volvió en el momento más crítico de su existencia.

Tras el impacto, Mayer quedó con lesiones que han afectado gravemente su movilidad y su capacidad para desplazarse. A raíz del accidente, se le ha vuelto difícil llegar hasta donde normalmente prestaba sus servicios de manicurista, lo que limita su capacidad para trabajar con normalidad.

La consecuencia directa de esa caída no es solo física, ya que, ahora la mujer debe valerse de otros para realizar acciones que antes asumía sin pensarlo, como trasladarse, atender clientas o movilizarse dentro de la ciudad.

Ella misma ha dicho que desde su accidente “se le ha complicado ejercer su labor, pues no es fácil desplazarse hasta donde están sus clientas”. Además, su situación financiera es muy precaria y no cuenta con ningún tipo de ayuda formal para cubrir sus necesidades básicas en medio de su recuperación.



Mayer Ramírez jamás imaginó que un simple movimiento terminaría por alterar su vida para siempre, “Hace 4 años me recosté a un pasamanos en un segundo piso y se desprendió. Sufrí una lesión T11-T12 en mi columna”.

Mayer Ramírez, mujer que cayó de un pasamanos Foto: Qhubo Bucaramanga

La caída le provocó múltiples fracturas y lesiones que comprometieron su movilidad y desde entonces, su recuperación es lenta, dolorosa y marcada por grandes cambios en su día a día, "Mis gastos son muy altos porque tengo que comprar pañales, sondas, pañitos húmedos, cremas personales especializadas y gasas, ya que también tengo escaras".

Sin embargo, Mayer no se rinde y continúa con terapias y ejercicios que le permitan recuperar parte de su independencia.

La valentía con la que enfrenta su proceso ha conmovido a quienes la conocen, a pesar de las limitaciones físicas, asegura que está enfocada en seguir adelante y en adaptarse a esta nueva etapa de su vida, marcada por la resiliencia y la fe en su recuperación.

Ingenieros y técnicos en construcción advierten que estos accidentes ocurren con más frecuencia de lo que parece, especialmente en edificaciones antiguas o en lugares donde no se realizan mantenimientos preventivos.

