Aparece video inédito de ex de Marcela Reyes tras recibir ataque armado; delicadas heridas

Después de un año de silencio, DJ Exotic volvió a ser tendencia al compartir un video que muestra los momentos más difíciles de su recuperación. Las imágenes revelan la magnitud de las heridas que sufrió y cómo poco a poco logró volver a levantarse tras el grave hecho que vivió en noviembre de 2024.

En el video, publicado en sus redes sociales, se ve al artista conectado a varios equipos médicos mientras permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su aspecto delgado, los vendajes y las cicatrices dejaron a muchos sin palabras, especialmente a quienes recordaron el día del atentado que casi le cuesta la vida.

El DJ, cuyo nombre real es Daniel Alejandro Salinas, se encontraba en una fiesta privada cuando fue alcanzado por varios disparos durante una riña. En ese momento, su estado de salud era delicado y tuvo que ser intervenido de urgencia en la clínica Valle del Lili, en Cali. Las heridas en su abdomen y pierna lo dejaron en una situación crítica, al punto de que los médicos lucharon por mantenerlo con vida.

Durante meses, su recuperación fue lenta y llena de obstáculos. Según contó en entrevistas posteriores, estuvo clínicamente muerto por más de 20 minutos, un hecho que lo marcó profundamente. Sin embargo, con el apoyo de su familia y su equipo médico, logró salir adelante y comenzar una etapa de rehabilitación física y mental que continúa hasta hoy.

El video compartido recientemente muestra parte de ese proceso. En las imágenes, se observan sus sesiones de fisioterapia, los primeros pasos que dio con ayuda de muletas y los momentos de dolor que enfrentó en el hospital. “Doy gracias a Dios y a todos los que no me soltaron cuando más lo necesité”, escribió el DJ en la descripción de la publicación, que rápidamente acumuló miles de comentarios y reacciones.

Su expareja, la también DJ Marcela Reyes, fue una de las primeras en pronunciarse cuando ocurrieron los hechos, desmintiendo los rumores que circulaban sobre su supuesta muerte. Ahora, con este nuevo video, muchos seguidores destacan la fortaleza y la determinación con las que ha enfrentado su proceso.

Aunque todavía no ha confirmado su regreso oficial a los escenarios, DJ Exotic ha dejado ver que sigue enfocado en su recuperación total. En sus más recientes publicaciones, se le ha visto en el estudio de grabación, retomando poco a poco su pasión por la música.