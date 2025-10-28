Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
AÍDA MERLANO PARA A SU EX
DESCUENTOS EN TU LIQUIDACIÓN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / JuanDa Caribe fue acusado de maltratar a su pareja, y el influencer respondió

JuanDa Caribe fue acusado de maltratar a su pareja, y el influencer respondió

Por medio de redes sociales, el creador de contenido Juan Da aclaró la situación que está pasando con su pareja, pese a las acusaciones que está recibiendo.

JuanDa Caribe fue acusado de maltratar a su pareja, y el influencer respondió
JuanDa Caribe fue acusado de maltratar a su pareja, y el influencer respondió, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de @juandacaribeshow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 28 de oct, 2025