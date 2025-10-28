JuanDa Caribe fue acusado de maltratar a su pareja, y el influencer respondió

Uno de los influencers que últimamente está ganando mayor reconocimiento es JuanDa Caribe, debido al contenido que se encuentra subiendo. Sin embargo, en las últimas horas muchas personas le están mandando mensajes de odio, debido a que al parecer su pareja sería víctima de maltrato.

Dicha noticia causó mucha repercusión, ya que por medio de la cuenta de Instagram de Babaditos oficial, varias personas mencionaron que esta no sería la primera vez, asegurando que durante varios meses ellos habrían tenido serios problemas en su hogar, ante estas acusaciones Juan Da salió en su defensa.

Una vez se conocieron las acusaciones contra Juan Da, el creador de contenido explicó que todo era mentira, sino también se refirió a lo que estaba ocurriendo. Debido a que el influencer comentó que se encuentra recibiendo mensajes de odio e incluso amenazas contra su vida.

¿Qué dijo JuanDa antes las acusaciones de que está agrediendo a su pareja?

Inicialmente, Juan Da el comediante explicó que ya le había pedido a la página chismes ‘Babaditos’, que retiraran el contenido relacionado con su vida, teniendo en cuenta que todo esto son rumores, de igual forma, su pareja compartió un mensaje en redes sociales aclarando la situación con su novio.

Se conoció que por medio de su cuenta de Instagram, el comediante habría empezado a recibir varios mensajes de odio e incluso amenazas de muerte de personas que lo acusan de violentar a su pareja. Situación a la cual, afirmó que esto solo se trata de una campaña de desprestigio en su contra.

Foto: tomada de @babaditosoficial

La actual pareja de JuanDa comentó en una historia que: “Nunca me ha agredido físicamente. Prefiero no alimentar especulaciones y mantener el enfoque en lo verdaderamente importante; la tranquilidad y el respecto de mi hija”. Sumado a esto, JuanDa explicó que va tomar acciones contra aquellos que lo desprestigian con esta clase de comentarios.

Foto: tomada de @JuanDaCaribeShow

Por el momento, no se conoce si la mujer habría interpuesto una denuncia formal por maltrato o si sólo se trataría de rumores en redes sociales. Pero últimamente, cada vez son más las personas que lo acusan de presuntamente violentar a la mujer, ante esta situación se está a la expectativa sobre la respuesta de las autoridades para esclarecer la situación.

