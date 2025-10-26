Lady, la Vendedora de rosas, hace preocupante declaración: “No le veo sentido a la vida”

Una vez más, Lady Tabares, la recordada protagonista de La vendedora de rosas, ha conmovido profundamente a sus seguidores tras compartir un mensaje lleno de vulnerabilidad.

En una transmisión en vivo realizada en TikTok, la actriz rompió en llanto mientras confesaba que no le encontraba sentido a la vida, una declaración que generó preocupación inmediata entre sus fans y figuras del entretenimiento colombiano.

El video, que rápidamente se viralizó, muestra a la artista en un momento de fragilidad emocional. Incluso, la plataforma llegó a enviarle una advertencia automática ante el contenido sensible de la transmisión.



Este episodio encendió las alarmas sobre su bienestar mental, especialmente porque la actriz venía compartiendo reflexiones sobre la soledad y la pérdida.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, amor y preocupación. Muchos recordaron el camino lleno de adversidades que ha enfrentado desde que alcanzó la fama en los años noventa, cuando fue descubierta por el cineasta Víctor Gaviria.

Su interpretación en La vendedora de rosas la llevó a obtener reconocimiento internacional, pero también a vivir bajo la sombra de una historia personal marcada por la dureza y la supervivencia.

Publicidad

La vida de resiliencia y desafíos de Leidy, la vendedora de rosas

A lo largo de su vida, Lady Tabares ha sido símbolo de fuerza y superación. Sin embargo, la actriz ha enfrentado múltiples tragedias personales. Tras el éxito de su película, fue condenada a prisión por un homicidio que, según su versión, no cometió. Entró a la cárcel con apenas 21 años y embarazada, y allí vivió uno de los capítulos más difíciles de su vida.

Durante su paso por La casa de los famosos Colombia, Tabares abrió su corazón ante el público, compartiendo detalles dolorosos de su infancia en las calles de Medellín, su maternidad en prisión y los golpes emocionales que la han acompañado desde entonces. Su sinceridad la convirtió en una de las participantes más queridas del reality.

Publicidad

Recientemente, la actriz también sufrió la pérdida de su mascota, un hecho que, según sus propias palabras, le generó un profundo dolor. Todo esto parece haber influido en su estado emocional, que se reflejó en su reciente declaración pública.

Reacciones y apoyo tras su mensaje

Tras su transmisión, la comunidad digital se volcó en una ola de apoyo hacia Lady Tabares. Numerosos usuarios enviaron mensajes llenos de cariño y recordaron el enorme talento de la actriz, quien transformó su historia de vida en una lección de empatía y esperanza.

Sin embargo, también hubo quienes recordaron los conflictos que vivió dentro del reality, insinuando que algunos de esos desencuentros podrían haber contribuido a su actual estado emocional. A pesar de las críticas, la mayoría de los comentarios han sido de solidaridad y aliento.

En días recientes, Tabares publicó un video en el que regresó a las calles de Medellín donde pasó su niñez. Allí recordó cómo se perdió a los cuatro años, un episodio que marcó su vida y que volvió a narrar con profunda nostalgia. “Estas calles conocieron mis primeros pasos, me cuidaron en noches largas de hambre y necesidad”, dijo con la voz entrecortada.

Mira también: La razón por la que Lady Tabares, la vendedora de rosas, estuvo presa en La Tramacúa