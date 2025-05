Lady Tabares presumió reencuentro con Víctor Gaviria y emotiva carta: “Nada para lamentar”

Lady Tabares, la recordada protagonista de La vendedora de rosas, quien además participó en otra reconocida producción , volvió a ser noticia tras un emotivo reencuentro con Víctor Gaviria, el director que la descubrió y la impulsó a la fama en la década de los noventa.

El cineasta la visitó recientemente en Medellín y le reiteró su profunda admiración a través de una carta escrita a mano que conmovió a sus seguidores.

Tabares volvió al ojo público por su participación en un conocido reality colombiano de convivencia, donde demostró su autenticidad. Su presencia fue suficiente para revivir el cariño que muchos sienten por ella y recordar su conmovedora historia de vida.

Después de su salida del programa, la actriz regresó a su ciudad natal, Medellín. Fue allí donde se reunió con Gaviria, con quien mantiene una relación cercana desde que filmaron juntos La vendedora de rosas en 1998.

Este reencuentro no solo fue un momento de nostalgia, sino también una muestra de la admiración mutua que ha crecido con los años. Durante su paso por el programa de televisión, Lady recibió una carta escrita por Gaviria, que ahora compartió con sus seguidores en redes sociales.

Lady Tabares, actriz natural y protagonista de película La Vendedora de Rosas / FOTO: Tomadas de Instagram Lady Tabares

En ella, el director no escatimó elogios: “Lady: eres un símbolo para este país adolorido, precario, lleno de abandonos y trampas que has logrado sortear con una dignidad que no has negociado con nadie. Tú representas la esperanza de poder vivir una vida plena a pesar de todas las dificultades”.

La actriz expresó su gratitud y cariño hacia Gaviria, a quien considera una figura paterna, un amigo y uno de sus principales mentores.

“Gracias por amarme y hacer de mí cada vez alguien mejor. Víctor, eres el padre, el amigo y uno de mis mejores guías. Te quiero enormemente y estoy agradecida porque si te sientes orgulloso de mi proceso, entonces sé que todo valió la pena”, escribió Lady en sus redes.

La carta, acompañada de varias fotografías del pasado y del presente de ambos, muestra la sólida amistad que los une y la importancia que Gaviria sigue teniendo en la vida de Tabares.

Soy feliz y nada para lamentar y nada de que avergonzarme pues siempre fui yo y soy una mujer con autonomía y total control Lady Tabares

¿Quién es Lady Tabares y por qué se hizo famosa?

Lady Tabares es una actriz colombiana que alcanzó reconocimiento nacional e internacional tras protagonizar La vendedora de rosas, una película dirigida por Víctor Gaviria en 1998.

Su historia cautivó al público no solo por su actuación natural y conmovedora, sino también por el hecho de que interpretaba una versión ficcionada de su propia vida, marcada por la pobreza y las dificultades en las calles de Medellín.

Desde entonces, su vida ha tenido altibajos, pero Lady ha demostrado una capacidad de resiliencia admirable. Su reciente aparición televisiva y el apoyo continuo de Gaviria son testimonio de una mujer que, pese a todo, sigue escribiendo su historia con dignidad.