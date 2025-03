Así luce la recordada actriz de 'La vendedora de rosas'; reaparece después de 25 años

La recordada película 'La vendedora de rosas', que fue estrenada el 28 de agosto de 1998, protagonizada por Lady Tabares y dirigida por Víctor Gaviria, la cual ganó premios y reconocimientos a nivel internacional como el premio 'Garza de oro' por mejor director.

La película tiene una escena muy cómica, donde dos hermanas discuten por el dinero que les dejó su madre para el almuerzo: una de ellas se gastó el dinero de ambas. Ante esta acusación Andrea, la niña acusada, respondió con voz sarcástica : " Me la mecatié en cositas" .

Mileider Gil, actriz que le dio vida al personaje de Andrea en la película , reapareció en una entrevista para Buen Día Colombia, donde contó que siente felicidad y tristeza al verla después de tantos años.

“ La verdad es que creo que todos sentimos de alguna forma la mayor felicidad. Fue uno de los primeros momentos donde nosotros conocimos la felicidad. ¿Qué siento cuando veo La vendedora de rosas? Literalmente, les contesto con una mezcla entre tristeza y alegría. Tristeza porque realmente cada vez que uno ve la película La vendedora de rosas pues, de alguna forma o la otra, así lo quieras evadir, da mucha tristeza por los ex compañeros; pero, también nos llena de una forma de alegría de saber que, sin creerlo y sin pensarlo, plasmamos una película donde se muestra muchas veces las pocas realidades de Medellín, de nuestro país y de muchos otros lugares del mundo ”, afirmó Mileider.

También habló de su amistad con la protagonista Lady Tabares, afirma que se conocieron antes de grabar 'La vendedora de rosas' y dice que en el internado donde estaban juntas ella era la que la cuidaba y defendía cuando hacía travesuras.

“Nosotras nos conocimos en el internado (…) Es una institución donde llegamos niñas por muchos tipos de problemas. Unos por familiares , otros por 'X' o 'Y' motivo, pero siempre es como relacionado con el abandono. Allí me conocí con Lady. Desde un comienzo siempre tuve una conexión muy especial con ella. Era la que me defendía cuando yo me metía en problemas, porque en realidad yo era muy cansona, me gustaba pelear con mis compañeras. Siempre fuimos muy buenas amigas, yo a ella siempre la sentí como una persona muy protectora conmigo”.

Mileider Gil asegura que fue uno de los pocos personajes de 'La vendedora de rosas', que no terminó en un "Ataúd", y ahora en su etapa de mamá espera alguna oportunidad para poder volver a actuar en Colombia.

