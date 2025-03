Esposa de Juan Pablo Raba revela que la Virgen María le habló, ¿qué le dijo?

La vida de Mónica Fonseca, periodista y esposa del reconocido actor Juan Pablo Raba, ha estado marcada por momentos de gran desafío y angustia.

Uno de esos momentos, relatado recientemente en el pódcast Sinceramente Cris de Cristina Estupiñán, tuvo que ver con la salud de su hijo mayor, Joaquín, y una experiencia espiritual que dejó huella en su vida.

Según contó la presentadora, la familia atravesó una prueba dolorosa cuando Joaquín fue hospitalizado tras un diagnóstico inicial de amebiasis.

Sin embargo, tras más exámenes, los médicos descubrieron que su hijo enfrentaba un grave problema en los pulmones que requeriría una intervención quirúrgica urgente. La incertidumbre y el miedo llenaron esos días, mientras se preparaban para enfrentar la delicada situación.

En medio de la preocupación por la salud de su hijo, Mónica vivió una experiencia que jamás imaginó . A la noche anterior a la cirugía , tuvo lo que describió como una visión con la Virgen María.

"Lo cuento y todavía me da como… Porque sé que hay gente que va a decir: ‘Mónica se enloqueció’ ”, expresó, aún sorprendida por lo vivido.

Aseguró que lo que experimentó no fue un simple sueño, sino una visión real. "Fue más que un sueño, fue como una visita", relató. En ese encuentro, no apareció la Virgen como comúnmente la visualizan, con su manto y ojos azules, sino como una mujer que representaba a la madre de Dios. La escena, aunque misteriosa, le trajo paz y esperanza.

Durante su experiencia, Mónica le pidió a la Virgen que intercediera por la salud de su hijo, a lo que la figura espiritual le respondió con un mensaje claro: “Hay algo que no te deja tranquila, un cargo de conciencia, en algo que no fuiste justa, en algo que no practicaste de lo que predicas”.

Este fue el consejo que Mónica necesitaba escuchar para calmar sus temores y fortalecer su fe.

"Me dijo que debía encontrar la paz en mi corazón, en mis relaciones y en mi propia vida para poder seguir adelante con fe", explicó. Este mensaje transformó su perspectiva y le permitió enfrentar la cirugía de su hijo con mayor tranquilidad.

Mónica Fonseca, q uien siempre ha sido una mujer de fe, comentó que esta experiencia espiritual r eafirmó su conexión con lo divino y le dio la fortaleza necesaria para superar momentos tan complicados.

Según sus propias palabras, esta visión le permitió liberar la angustia que sentía y encontrar el consuelo necesario para seguir adelante.

La familia de Mónica Fonseca y Juan Pablo Raba ha atravesado momentos difíciles debido a la salud de su hijo y los problemas de salud del actor. Sin embargo, experiencias como la de esa noche han permitido que se fortalezcan como familia y encuentren paz en medio de las adversidades.

Hoy, tras la cirugía y el diagnóstico más claro de su hijo, la familia Raba-Fonseca continúa su camino con renovada fe. La experiencia de Mónica con la Virgen María no solo la marcó profundamente, sino que también les dio la oportunidad de mirar la vida con esperanza, fortaleza y una fe renovada.

Mónica Fonseca cerró la conversación con una reflexión sobre la importancia de tener fe, especialmente en los momentos de incertidumbre : "A veces necesitamos algo más allá de nosotros mismos para encontrar paz, y yo encontré esa paz en esa visión".

