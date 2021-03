Revelan la única fotografía que Carolina Galván tenía de su hija Sara Sofía

En un pagadiario del sector de Patio Bonito en Bogotá, encontraron la última fotografía de Sara Sofía Galván, la menor desaparecida que ha sacudido al país.

De acuerdo con el informe realizado por BLU Radio, la imagen era propiedad de la administradora del pagadiario en Patio Bonito, sector donde vivió Carolina.

La mujer afirmó que la madre de la menor se atrasó con el pago del arriendo y decidió irse de ahí argumentando que no tenía los 24.000 pesos para pagar el alquiler.

BLU Radio indicó que la administradora sacó las pertenencias de la inquilina en una bolsa y al revisarlas encontró la fotografía.

"Ella llegó con Nilson (la pareja y también detenido), él me dijo que si le daba posada a ella que porque donde él vivía la dueña de la casa se había dado de cuenta que ella estaba y la señora le había arrendado para 5, no para 6 personas, entonces por eso la trajo acá”, contó en una entrevista con BLU Radio.

Además, en aquella ocasión estaban los hijos de Nilson en ese lugar: “Ella se quedó triste y llorando, yo le dije que, si tenía hambre y le pregunté el nombre, empezamos a hablar”.

“Ella lloraba y Nilson venía a buscarla que le diera plata. Yo le decía, usted no tiene familia, no tiene hermanas y ella decía que sí, pero que las hermanas no la querían y que la mamá las había botado cuando eran pequeñas y que la discriminaban mucho”, agregó en el diálogo.