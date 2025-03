Mamá de Sara Sofía Galván le confesó a Epa Colombia lo que en verdad pasó con la niña

El caso de la niña Sara Sofía Galván ha sido uno de los más sonados durante los últimos años en Colombia, debido a que nunca se logró encontrar el cuerpo de la bebé de dos años que desapareció estando bajo el cuidado de su propia mamá, Carolina Galván.

Ahora, luego de más de cuatro años, salió a la luz una inesperada versión en la que la mujer acusada le confesó a Epa Colombia lo que en realidad pasó con su propia hija y de quien su familia aún conserva la esperanza de encontrarla.

Cabe recordar que la desaparición de la niña se dio el 15 de enero de 2021 cuando la tía materna de la bebé se percató de que la niña ya no estaba junto a su mamá y, al buscar ayuda de autoridades y medios de comunicación, se activó una intensa búsqueda para hallar a la menor de edad de la que en principio su mamá, Carolina Galván, dijo que se la había entregado a una familia en el sur de Bogotá.

Sin embargo, con el pasar de los días y al no haber pistas de la menor ni de la supuesta familia que se la llevó, la progenitora cambió su versión y dijo que la niña se le había muerto accidentalmente en la casa y que su pareja sentimental, Nilson Díaz, se la había llevado para enterrarla . Por su parte, el padrastro de la bebé aseguró que la había dejado tirada envuelta dentro de una cobija en un potrero.

Versiones que dieron la expareja y mamá de Sara Sofía a la Fiscalía /Foto: Captura Twitter @PoliciaBogota

Pero al no encontrar ni a la niña ni la cobija, como una pista de su paradero, las autoridades presionaron a los acusados para que dieran detalles de lo ocurrido con la menor de edad, de la que en una nueva versión tanto Nilson Díaz, como Carolina Galván, aseguraron que se deshicieron de Sara Sofía en el río Tunjuelito , en Bogotá. Pero esta versión no ha podido ser corroborada ya que pese a intensas búsquedas el cuerpo de la niña no ha sido encontrado.

Carolina Galván le confesó a Epa Colombia lo que pasó con Sara Sofía

Ahora nuevamente este caso toma relevancia luego de que la creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, revelara que habló en la cárcel con Carolina Galván y que ella le confesó lo que en realidad pasó con la bebé .

Esto se conoció en medio de una entrevista que concedió la empresaria de queratinas a Semana y en la que dedicó un espacio para hablar de este tema ya que entre sus compañeras de celda en la cárcel El Buen Pastor se encuentra la mamá de Sara Sofía Galván y con quien asegura que ha tenido una sana cercanía.

En la entrevista la joven asegura que en medio de sus charlas con Carolina Galván, la mujer casi siempre termina hablando del caso de su niña y revelando algunos detalles que no han salido públicamente.

“Estoy viviendo al lado de la del caso de Sara Sofía, con Carolina... Ay, Dios mío, yo no soy quién para juzgarlas. Pero escuchar eso me duele demasiado porque yo tengo una niña de 10 meses y escuchar eso me perturba demasiado”, expresó Epa Colombia al comenzar a hablar del caso de la niña.

La joven agregó que “Yo hablo con ella (mamá de Sara Sofía) muchísimo. Yo le digo que Dios es el único que la puede perdonar. Le dieron 42 años de cárcel”.

Según la versión de Daneidy Barrera, Carolina Galván le aseguró que "Sara no está acá", y agrego que la joven le contó que en medio de sus locuras con su pareja Nilson, "él le hizo cometer un gran error”.

Puntualmente Epa Colombia aseguró que Carolina le confesó que sí acabó con la vida de su hija Sara Sofía . "Ella allá adentro (en la celda) dice que sí (le quitó la vida a la niña).

En otro sensible detalle la creadora de contenidos expresó que no nota remordimiento en la mujer sobre lo que dice que hizo con su pequeña niña, al igual que a otras reclusas que están allí por haber acabado con la vida de sus hijos: “A todas las veo normales, como si no hubieran hecho nada, o sea, yo las veo todas como normal, como que no sé si no se arrepienten, no sé qué pasa con ellas, pero Dios mío, si yo me arrepiento por un video... mejor dicho".

