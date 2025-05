Excolega de Gilberto Santa Rosa hace delicada acusación: “Me robó la canción”

Una inesperada confesión remeció el mundo de la salsa en días recientes. El cantante puertorriqueño Ángel López, reconocido por haber sido la voz principal del grupo Son by Four —responsables del éxito global 'A puro dolor'— reveló una historia que involucraa Gilberto Santa Rosa.

En conversación con el locutor Jorge Pabón, conocido como 'Molusco', López aseguró que una de las canciones más representativas de Santa Rosa fue, en realidad, pensada para él.

La pieza en cuestión es 'Que alguien me diga', escrita por el célebre compositor Omar Alfanno, autor de innumerables himnos del cancionero latinoamericano.

La canción, interpretada finalmente por Santa Rosa, fue —según relata López— originalmente presentada a él como parte del repertorio para su entonces próximo álbum con Son by Four.

“Cuando Omar Alfanno me estaba escribiendo, me presentó la última canción del disco y me la puso con una guitarra”, recordó López durante la entrevista.

Aquel momento fue tan impactante que no pudo evitar conmoverse. “A mí las rodillas me empezaron a temblar. Los ojos se me aguaron y yo dije ‘Santo Dios, aquí viene el éxito de papi’”.

Pero el momento de inspiración se vio abruptamente alterado. Según narra el cantante, mientras Omar Alfanno le mostraba la canción, en la oficina del productor Roberto Sueiro, la puerta se abrió y entró Gilberto Santa Rosa. Fue entonces cuando se desató una cadena de acontecimientos que terminaron con Que alguien me diga fuera del destino inicial que parecía tener.

Roberto Sueiro, figura clave en esta historia y quien ha sido productor, músico y abogado en la industria, asumió la responsabilidad por lo que describe como una confusión.

“La culpa la tengo yo porque Omar se estaba quedando en casa y él estaba en el piano de casa y estaba trabajando con dos canciones”, explicó Sueiro, aludiendo a que Alfanno trabajaba simultáneamente en el tema para Gilberto Santa Rosa y otro para Son by Four.

“Yo me monto a un avión al otro día con Gilberto pa’ Sony en Nueva York a negociar un contrato y le canto el estribillo a Gilberto Santa Rosa de Que alguien me diga, que era la de Son by Four”, relató Sueiro.

“El gancho está tan brutal que a Gilberto no se le olvida y dice ‘Tan pronto aterricemos en Puerto Rico yo voy para allá a buscar la canción. A que Omar me la dé’”.

Lo que siguió parece una escena de guion. Ángel López recuerda el momento en que Gilberto Santa Rosa llegó a la casa donde Omar Alfanno estaba por mostrarle formalmente la canción. “Omar tiene una casete en el bolsillo y esta es la canción de Son by Four”, relató.

Pero Santa Rosa fue tajante. “‘No, no, no, esa no es la canción de Son by Four. Esa es la canción que Sueiro me cantó a mí. Esa canción es mía’”, dijo el salsero, y se llevó la grabación.

Antes de marcharse, según López, Gilberto Santa Rosa se dirigió a él con palabras que jamás olvidará: “‘¿Cómo tú te llamas?’ A lo que Ángel le respondió, atónito. ‘Angelito, tranquilo, que esto es mío, pero Omar te va a escribir otro éxito’”.

Y así ocurrió. Alfanno terminó escribiendo A puro dolor, tema que se convirtió en un fenómeno internacional, ubicando a Son by Four en la cima de las listas musicales y marcando un hito dentro de la música en español.

Aunque Ángel López reconoció que inicialmente no le agradaba la canción, admite que fue un “mal necesario” para su carrera.

Gilberto Santa Rosa, por su parte, ha construido una trayectoria sólida y ha sido reconocido internacionalmente, incluso con un doctorado honoris causa por Berklee College of Music. Su interpretación de Que alguien me diga es considerada una de sus canciones más icónicas, una que ha cruzado generaciones y emociones.

No obstante, esta revelación lanza una nueva luz sobre cómo ciertas joyas de la música pueden tener historias ocultas y decisiones inesperadas detrás de su destino final.

