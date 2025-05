Rey Ruiz reveló detalles de su divorcio: una etapa difícil con final inesperado

Rey Ruiz, conocido como 'El Bombón de la Salsa' y actual jurado del reality Yo me llamo, destapó un episodio poco conocido de su vida sentimental que sorprendió a más de uno.

El intérprete de grandes éxitos salseros reveló que, tras años de matrimonio con Sonia Machado, vivieron una separación que terminó en divorcio. Pero lo que parecía una ruptura definitiva, terminó dando un giro inesperado.

El artista compartió detalles íntimos durante una entrevista con Bravíssimo, en la que habló sin rodeos sobre lo que vivió junto a la madre de su hija mayor. Según contó, la relación llegó a un punto crítico en el que ambos tomaron caminos distintos.

El divorcio fue una decisión dura, pero necesaria en ese momento. Sin embargo, desde el instante en que firmaron los papeles, Rey Ruiz tenía algo claro: no iba a dejar las cosas así. Él mismo confesó que se prometió volver con ella, y lo cumplió.

Durante el año en el que estuvieron separados, Rey Ruiz no bajó la guardia. Aunque ya no vivían bajo el mismo techo, su vínculo con Sonia no desapareció del todo. A pesar de la distancia, mantenían el contacto por su hija y, poco a poco, fueron reconstruyendo la confianza.

“Hay veces que sale muy bien, hay veces que sale muy mal. Hay veces en que se repite, como en el caso mío”, expresó el cantante al referirse a su historia.

Publicidad

La reconciliación no fue de un día para otro. El artista explicó que se trató de un proceso, con altibajos, donde ambos tuvieron que ceder, hablar y entenderse de nuevo.

La separación sirvió para replantearse muchas cosas, pero, sobre todo, para confirmar que su vínculo iba más allá de un simple papel o de la convivencia diaria. El regreso fue una decisión de los dos, con más madurez y una visión distinta de su relación.

Esposa de Rey Ruíz, Sonia Machado /Foto: redes sociales

Publicidad

Así fue como regresó con su esposa

Mientras muchos se enteraron apenas ahora de este capítulo, lo cierto es que para Rey Ruiz fue un momento determinante en su vida.

Volver con su esposa después de un año separados no solo fue una victoria emocional, sino también una experiencia que lo marcó. Aunque no entró en detalles sobre las razones que los llevaron a separarse, sí dejó claro que lo vivido les permitió fortalecer su relación desde otro lugar.

En pleno 2025, con una carrera sólida y una participación destacada en la televisión como jurado del concurso de imitadores, Rey Ruiz se muestra tranquilo.

Su regreso con Sonia Machado es prueba de que no todas las historias de ruptura terminan con un punto final. En su caso, hubo un punto y seguido, con una nueva etapa en la que, al parecer, lograron encontrar un equilibrio distinto.

Hoy, Rey Ruiz no solo sigue siendo un referente en la salsa, sino también alguien que no teme hablar de los momentos más duros de su vida personal. Y aunque muchos no lo sabían, su historia con Sonia Machado demuestra que, a veces, el amor puede dar más de una vuelta antes de quedarse quieto.

Publicidad

Puedes ver | A Rey Ruiz le 'echaron los perros en vivo' y él llamó a una fan