¡No joda! La expresión que no entendió César Escola y que desató su furia en Yo Me Llamo

El programa Yo Me Llamo, de Caracol Televisión , continúa dejando cada noche momentos únicos que marcan cada temporada con los talentos de los participantes y las ocurrencias no solo de imitadores sino del jurado, compuesto por César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz, que juega una parte fundamental en este reality que busca al imitador musical perfecto.

Y el capítulo 80 de esta temporada 2025, que se transmitió en la noche del lunes 12 de mayo, dejó una particular escena en la que un participante terminó regañado por Escola debido a una expresión coloquial que el maestro no entendió.

La situación se desató justo después de que se presentara Yo Me Llamo Pipe Peláez quien no logró convencer a César Escola debido al uso de la guitarra que, para el jurado, no fue del todo favorable en el punto de la competencia en que se encuentran.

Pero en medio de los comentarios de Amparo Grisales y César Escola el imitador de Pipe Peláez lanzó una expresión que generó una confusión en el jurado argentino, quien lo tomó como algo personal y grosero.

"No joda", fue lo que dijo 'Pipe Peláez' mientras escuchaba los llamados del jurado; sin embargo esta expresión, que es muy usada en la costa, generó un momento de confusión cuando el maestro Escola la recibió como una respuesta grosera de parte del participante; pues pensó que le estaba diciendo a él que no jodiera.

"No jodas tú”, fue la contundente respuesta de César reflejando una evidente molestia contra el participante quien intentó explicar pero fue opacado por las críticas y terminó ingresando a camerino en medio de varios cuestionamientos sobre su actitud.

Pero la situación trascendió minutos después cuando finalizó la presentación de Yo Me Llamo Bob Marley quien recibió halagos del jurado por el buen uso de un instrumento; sin embargo, en medio de los pronunciamientos César Escola aprovechó para 'echar vainas' al imitador de Pipe Peláez.

"No como otros que me dicen 'no joda'", expresó Escola recordando lo que acababa de pasar con el otro participante, pero de inmediato fue interrumpido por Amparo Grisales quien le explicó que todo se trataba de una mala interpretación a la frase que dijo el imitador, quien lo hizo como una expresión de disgusto consigo mismo por su mala presentación y no como una expresión grosera hacia el jurado.

“Hasta yo entendí y no soy de aquí”, dijo Rey Ruiz quien también intervino para calmar los ánimos en medio de un disgusto que consideraron injusto contra Yo Me Llamo Pipe Peláez.

Mira la furia de César Escola en el minuto 29:50 del video