Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
MUERE FAMOSO INFLUENCER
HURACÁN MELISSA EN VIVO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Reconocido actor hace dura denuncia sobre el sistema de salud: “Puedo fallecer”

Reconocido actor hace dura denuncia sobre el sistema de salud: “Puedo fallecer”

El actor pasó por una entrevista donde recordó los difíciles momentos de angustia que vivió por una cirugía que necesitaba.

Reconocido actor hace dura denuncia sobre el sistema de salud: “Puedo fallecer”
Reconocido actor hace dura denuncia sobre el sistema de salud, imagen de referencia
Foto: pantallazo tomado de YouTube La Red
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de oct, 2025