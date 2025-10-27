Reconocido actor hace dura denuncia sobre el sistema de salud: “Puedo fallecer”

El reconocido actor Jonny Pardo compartió con La Red los momentos de angustia que vivió por culpa del sistema de salud. Al punto que afirmó que su vida estuvo en riesgo, debido a la poca atención que recibió por las prestadoras de salud que se encontraron con su situación.

A lo largo de la entrevista Jonny Pardo explicó que llevaba cerca de tres años en tratamiento por cálculos renales, hasta que un día sufrió un fuerte dolor que se extendió hasta el pulmón, el cual no le permitió hacer muchas cosas en su casa, y este se agravó al día siguiente.

“El dolor era insoportable, me dijeron que era la vesícula y traté de sobrellevarlo en casa, pero al segundo día ya no aguantaba más”, contó en la entrevista con La Red, por lo cual tomó la decisión de ir a un centro médico lo antes posible.

Luego Jonny contó que cuando llegó al centro médico no lo querían atender porque su EPS no tenía convenio con el lugar, por lo que tuvo que firmar un pagaré para poder ingresar. Sumado a esto, explicó que cuando llegó a urgencias, los trámites administrativos retrasaron el traslado y los exámenes que necesitaba.

Ante la falta de respuesta, Jonny Alexander decidió denunciar su caso en redes sociales. Su video se volvió viral, le comentaron a su papá que ya apareció una cama, un hospital y una ambulancia para llevarlo para hacer los correspondientes tratamientos en un centro médico en Bogotá.

¿Qué sucedió con Jonny Pardo?

Una vez le comenzaron a realizar una cirugía, Jonny Pardo explicó que el doctor le comentó que eso estaba “podrido”, por lo cual, le tuvieron que hacer una intervención más dolorosa, debido a que las piedras que tenía eran muy grandes y la obstrucción que tenía en la vesícula era muy grande.

Sumado a esto, Jonny Pardo comentó que cuando abrió el cuerpo llegó a sentir que el cuerpo se le estallaba. Ante esta situación, el doctor le explicó que de retrasarse más podría haber tenido peores consecuencias debido al tamaño de las piedras que tenía en su cuerpo.

Gracias a esto, el actor recibió el alta médica y tuvo una incapacidad de 10 días, tanto es así que tiene este martes 28 de octubre control para revisar su estado de salud, además sacar los puntos a las cicatrices que tiene y verificar que la recuperación se esté llevando de la mejor manera.

