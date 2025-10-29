Daniel Sancho reaparece en redes sociales con misterioso video, mientras está en la cárcel

Daniel Sancho, ciudadano español de 31 años, quien fue condenado en Tailandia por el homicidio del médico colombiano Edwin Arrieta. Sin embargo, en las últimas horas volvió a ser noticia debido a la publicación de un video en su cuenta de Instagram, pese a que se encuentra detenido.

Esta inesperada aparición en redes sociales, a pesar de su reclusión, generó inmediatamente una fuerte polémica y cuestionamientos en torno a las condiciones de Sancho dentro de la cárcel tailandesa de máxima seguridad de Surat Thani, donde cumple una condena de cadena perpetua desde el pasado 29 de agosto.

Dicho video se hizo viral en cuestión de minutos, dura más de cuatro minutos. Sin embargo, lo que lo hace particularmente extraño es su contenido: en lugar de mostrar a Sancho, las imágenes muestran a un grupo de niñas tailandesas cantando. Situación que muchos creen que se pudo tratar de un hackeo a esto.

El canto consiste en un tipo de oraciones que son entonadas al unísono en su idioma. La calidad técnica del video también llama la atención, pues quien grabó las imágenes lo hizo con "excelentes tomas, cuidando todos los detalles".



¿Qué más se conoció del video publicado en la red social de Daniel Sancho?

Un factor clave que incrementó la especulación es que el video fue publicado sin ningún mensaje o explicación del contexto en la red social de Instagram de Daniel Sancho, sumado a esto no contiene texto alguno que lo sitúe en tiempo o espacio, ni que ofrezca una explicación sobre su significado.

La principal fuente de inquietudes radica en el hecho de que Daniel Sancho se encuentra preso y, según la información preliminar, no tiene celular en la cárcel ni acceso a internet.

Ante esta situación, las autoridades comenzaron a hipotetizar que se pudo tratar de que alguien más lo subió o que su hijo Rodolfo haya solicitado difundir el video. Bajo esta segunda hipótesis, las grabaciones serían previas a su condena.

La publicación en Instagram se produce en medio de otro proceso legal que involucra al español. Actualmente, Daniel Sancho, junto a Carmen Balfagón, Ramón Chipirras y Rodolfo Sancho, interpuso una querella en contra del periodista y escritor Joaquín Campos. Esta acción legal se debe a ciertas manifestaciones que, según los demandantes, "no corresponden a la realidad".

El hecho de que el video apareciera mientras Sancho cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad, y la falta de claridad sobre cómo se pudo subir a la red social, continúa manteniendo el caso en el centro de la atención mediática internacional.

