Conductor de camión se salva milagrosamente de caer a abismo en Alto de La Línea

Un momento de tensión y milagro se vivió este viernes en la vía que conecta Ibagué con el Alto de La Línea, cuando un deslizamiento de tierra sorprendió a los conductores en el sector Cinabrio, en el kilómetro 35+500 del corredor Cajamarca-Calarcá.

Según testigos, un camión quedó al borde del abismo, a escasos metros del precipicio, tras una avalancha que bloqueó parcialmente la carretera. Pese a la fuerza del deslizamiento, el conductor logró mantener el control del vehículo, evitando un accidente que pudo haber sido fatal.

Puedes leer: Reconocido futbolista brasileño fallece tras chocar contra una vaca con su moto: hay video



El incidente ocurrió en un tramo que ya había mostrado inestabilidad en días recientes, con derrumbes y aumento del caudal de varias quebradas. Las autoridades señalaron que las intensas lluvias de los últimos días fueron el principal detonante del deslizamiento, evidenciando la vulnerabilidad del sector.



La emergencia generó un gran trancón mientras el personal de la concesión trabajaba para restablecer la movilidad. La Policía Nacional se desplazó rápidamente al lugar para coordinar la atención y garantizar la seguridad de los usuarios que transitaban por la vía.

Imágenes que circulan en redes muestran el camión suspendido a pocos metros del abismo, mientras la tierra sigue acumulándose en los laterales de la carretera. Usuarios comentaron la tensión del momento y destacaron la destreza del conductor, que logró maniobrar con precisión en medio de la emergencia.

Puedes leer: Luto en la música: Fallece reconocido cantante en accidente automovilístico

Conductor de camión se salva milagrosamente de caer a abismo

Publicidad

¿Cómo está la vía del Alto de La Línea?

El personal de mantenimiento y gestión del riesgo permanece en la zona evaluando la magnitud del deslizamiento y adelantando los trabajos necesarios para abrir completamente el paso vehicular. Por ahora, ya se ha habilitado un carril que permite la circulación alterna de vehículos, aunque se recomienda a los conductores evitar desplazamientos por la ruta hasta nuevo aviso.

Publicidad

El suceso recuerda la vulnerabilidad de las carreteras de montaña en Colombia, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando los deslizamientos y derrumbes se vuelven frecuentes. Este tramo, además, es considerado estratégico para la conexión entre Tolima y el Eje Cafetero, por lo que cualquier interrupción impacta directamente a transportadores y viajeros de la región.

Usuarios en redes sociales se pronunciaron tras ver las imágenes del camión al borde del abismo. Muchos calificaron la situación como un milagro y resaltaron la importancia de la precaución al conducir en zonas de alto riesgo.

Conductor de camión se salva milagrosamente de caer a abismo

Comentarios como “Increíble que alguien pueda sobrevivir a eso” y “Cada vez que salgo, pido que Dios nos cuide en la ruta” se multiplicaron en plataformas digitales.

El conductor, que prefirió mantener su identidad en reserva, afirmó que fue un instante de máxima tensión, y que logró mantener el control gracias a su rapidez de reacción. “Sentí que la tierra se movía debajo de mis ruedas, pero logré detener el camión y no cayó al precipicio”, relató.