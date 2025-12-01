Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / VIDEO: Su perrito venció el cáncer y lo celebró por toda Bogotá; hubo aplausos y lágrimas

Magnus, el canino que logró superar el cáncer se volvió viral luego de que su dueño Camilo Triana celebrara el resultado de una forma emotiva por las calles.

Magnus el perro
El perro Magnus supera el cáncer y lo festeja por las calles de Bogotá
Foto: captura de video de TikTok de Camilo Triana
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 1 de dic, 2025

El caso de Magnus, un perro que logró superar el cáncer después de varios meses de tratamiento, se volvió viral en redes sociales luego de que su dueño compartiera un video en el que se observa la celebración realizada en las calles de Bogotá.

Las imágenes circularon principalmente en TikTok y otras plataformas, donde miles de usuarios replicaron la grabación.

Puedes leer: VIDEO: Perro salta desde un tercer piso para ir a jugar con sus amigos y sale ileso

Magnus, el perro de Camilo Triana, venció el cáncer y se volvió viral

Según la información conocida, Magnus recibió atención veterinaria tras ser diagnosticado con cáncer y fue sometido a diferentes procedimientos médicos durante un periodo prolongado.

Tras finalizar el tratamiento y recibir la confirmación de su recuperación, su dueño, identificado como Camilo Triana, decidió organizar un recorrido por varias vías de la ciudad para conmemorar el alta médica del animal.

En el video viral se observa una camioneta decorada con globos y un mensaje en la parte trasera que indica que el perro superó el cáncer. Magnus aparece sentado en el interior del vehículo mientras este avanza por la vía.

Durante el recorrido, varios conductores y motociclistas reaccionaron tocando bocina, saludando o haciendo señales de aprobación al ver el mensaje en el automóvil.

También se registraron personas que se acercaron momentáneamente a la camioneta para felicitar a su dueño y observar de cerca al perro.

El material fue grabado en distintos puntos de Bogotá y posteriormente difundido por Triana en sus redes sociales. La publicación acumuló miles de interacciones, incluyendo comentarios, compartidos y reproducciones.

Usuarios de distintas partes del país destacaron el proceso médico que atravesó el animal y la dinámica realizada en la capital.

De acuerdo con medios que registraron el caso, el tratamiento de Magnus incluyó medicamentos, controles veterinarios y evaluaciones periódicas para monitorear la evolución de la enfermedad.

Tras completar las etapas médicas y obtener buenos resultados en los exámenes, se determinó que el perro había superado el cáncer, lo que permitió que se iniciara la celebración.

Puedes leer: Video: indignación por motociclista que le roba su juguete a un perrito en Villavicencio

El recorrido en Bogotá generó la atención de personas que transitaban por la zona, lo que contribuyó a que la grabación se expandiera con rapidez en plataformas digitales.

Aunque el video fue inicialmente compartido en TikTok, posteriormente se replicó en otras redes.

Mira también: Dueños de PERROS Y GATOS tendrán que adaptarse: nueva ley lo cambia TODO

