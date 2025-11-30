Sacerdote voló con más de 1000 globos atados y falleció en el camino; hay video

El sacerdote Adelir Antonio de Carli, de 42 años de edad, se convirtió en tendencia en redes sociales, esto debido a que se ató a 1.000 globos inflados con helio con el fin de obtener recursos para construir un centro de descanso para camioneros en su parroquia. Sin embargo, terminó falleciendo durante el trayecto.

Las autoridades informaron que el padre tenía como plan movilizarse desde Paranaguá, Brasil hasta Paraguay, todo en un viaje que tenía una duración de 20 horas; tenía paracaídas, chaleco salvavidas, un GPS y dos celulares.

Puedes leer: Mujer dada por muerta despierta segundos antes de ser cremada: explicación médica



Además Adelir Antonio de Carli contaba con un equipo de acompañamiento, los cuales fueron su última conversación. “¿Están viniendo o no están viniendo?”, fueron las últimas palabras que se le escuchó decir, según indican sus acompañantes durante esta larga travesía.



Tanto es así que la misión del sacerdote era romper el récord mundial de 19 horas de vuelo en globo, mientras sus colaboradores se encontraban recaudando fondos para la iglesia.



¿Cuándo Adelir Antonio de Carli intentó hacer esta hazaña?

Las autoridades explicaron que esta historia ocurrió el 20 de abril de 2008 y desde entonces los habitantes de la región de Paranaguá, Paraná, en Brasil, recuerdan con amor al sacerdote, quien tras perder el rumbo fue hallado flotando sin vida en el mar. Lo que supone que perdió el rumbo en algún momento del viaje.

Puedes leer: Rafa Taibo volvió al caño donde encontraron a Colmenares e hizo escalofriante hallazgo

De igual forma, se conoció que el sacerdote era paracaidista y tenía experiencia de supervivencias, debido a que no era la primera vez que realizaba este tipo de aventuras. Debido a que en enero del mismo año hizo una hazaña parecida con 600 globos en un viaje de 4 horas.

Publicidad

Sin embargo, cuando intentó el segundo viaje del sacerdote todo cambió después de las primeras ocho horas de viaje, porque después de pasar de un controlador aéreo se perdió el rastro.

El cuerpo del sacerdote no fue encontrado sino hasta julio de 2008, cuando los resultados de pruebas de ADN confirmaron que el cuerpo sin vida, encontrado por dos tripulantes de un remolcador que trabajaban en el mar, pertenecía al sacerdote Adelir Antonio de Carli, de 42 años.

Publicidad

“Estábamos casi seguros de que se trataba del sacerdote por diversos elementos, como la ropa y el material utilizado en el viaje en globo. El ADN solo confirmó nuestras sospechas”, explicó el jefe de policía de Macaé, Daniel Bandeira.