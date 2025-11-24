Publicidad

Cámara graba sorprendente batalla entre un puercoespín y tres leones; batalla por el agua

Cámara graba sorprendente batalla entre un puercoespín y tres leones; batalla por el agua

Una cámara capturó una escena nocturna mostrando una tensa confrontación donde la valentía de un animal pequeño puso a prueba el instinto depredador de la manada.

Puercoespín y leones en Kenia, África
Enfrentamiento entre puercoespín y tres leones en un abrevadero de África
Foto: captura redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 24 de nov, 2025

Una grabación de vida silvestre, capturada por cámaras ubicadas en las Colinas de Chyulu, en Kenia, puso en evidencia una confrontación tensa y dramática, donde el protagonista de la escena es un puercoespín que se encontró el peligro cara a cara.

El encuentro ocurrió en la noche, cerca de un abrevadero donde la fauna de la región acude a saciar su sed.

Lee también: Video: italiana revela los hábitos colombianos que más le chocaron durante su estadía

El puercoespín, concentrado en beber, no notó la amenaza de tres leones jóvenes que se acercaban sigilosamente a él. Para estos felinos, el pequeño animal representaba una presa fácil, una comida rápida teniendo en cuenta la cadena alimenticia, pero el puercoespín se defiende con sus propios medios.

Cuando los leones lo acorralaron, este no cedió al pánico, en lugar de intentar una huir, el roedor terrestre adoptó inmediatamente su postura defensiva más efectiva.

El puercoespín desplegó y erizó sus miles de púas o espinas afiladas, las cuales no solo cubren su cuerpo, sino que se convierten en una amenaza letal para cualquier atacante que intente morder.

La estrategia del puercoespín consiste en girar rápidamente su cuerpo, exponiendo sus púas, mientras mantiene su rostro pegado al suelo por segundos. De esta forma, cualquier felino que intente morderlo o arañarlo se encontrará con una punzada dolorosa que podría dejarlo herido e incapacitado para cazar.

También puedes ver: VIDEOS: Caídas y percances más llamativos de Miss Universo 2025

Puercoespín le gana la batalla a tres leones en un abrevadero

Los tres leones, se acercaron, olfatearon y rodearon al puercoespín, pero la barrera de espinas detuvo su ataque, uno de ellos intentó un ligero golpe o un acercamiento, solo para retirarse inmediatamente al comprender el peligro.

En el video de la pelea entre un puercoespín y leones se puede evidenciar como cambia la reaación de los felinos que al principio mostraban total confianza al acercarse a su presa, pasando al parecer algo de frustración.

El puercoespín mantuvo su posición durante varios minutos, resistiendo el hostigamiento, esperando pacientemente el momento de debilidad de sus depredadores.

El video demuestra cómo el miedo llega a superar la necesidad de alimentarse, pues los leones, incapaces de atacar a su objetivo, terminaron por desistir, abandonando su objetivo.

Tras la larga y tensa espera, y al ver que los leones finalmente perdieron el interés y se retiraron, el puercoespín pudo relajarse y continuar con su rutina.

Su victoria, capturada en el video, se volvió viral como un testimonio global de la valentía en los animales más pequeños y la lucha constante por la supervivencia en los ecosistemas africanos.

