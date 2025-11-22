Madre deshereda a su hijo luego de que él se fuera con una mujer: "No necesita nada"

Una historia familiar en España ha captado la atención por su giro inesperado: una mujer decidió desheredar a su hijo de 51 años después de más de una década sin contacto. Según contó la propia madre, la ruptura se originó cuando su hijo comenzó una relación amorosa y, desde entonces, cortó todo tipo de comunicación con ella.

Paqui, como se llama la mujer, relató en un programa de televisión que la distancia entre ellos se prolongó durante quince años. “Si no quiere nada de mí, es que no necesita nada de mí”, afirmó con claridad, dejando ver que la decisión de desheredarlo fue el resultado de un proceso emocional largo y doloroso.

La mujer tiene dos hijos: una hija de 54 años con quien mantiene una relación cercana y cordial, y el hijo que decidió desheredar. “La relación con mi hija es perfecta, pero mi hijo, bueno, se juntó con una pareja y desde entonces hemos cortado la relación. El porqué no lo sé”, expresó Paqui, mostrando que la situación aún le genera incertidumbre y tristeza.

Más allá de la falta de contacto, la mujer asegura que no sabe si tiene nietos por parte de su hijo, lo que incrementa el sentimiento de desconexión familiar. “Me dolería ahora que tuviera un hijo y no saberlo, así de clarito lo digo”, explicó. Este detalle refleja el impacto profundo que tuvo la ruptura sobre la percepción de familia y la herencia emocional que quedó truncada.

Así fue el proceso para desheredar a su hijo

Ante la prolongada ausencia de su hijo y la imposibilidad de reconstruir el vínculo, Paqui tomó la decisión de acudir a la Justicia española para desheredarlo. La medida legal apunta a que su principal patrimonio, su casa en la que vivió toda su vida, sea heredada exclusivamente a su hija. “Me siento bien haciéndolo”, señaló, dejando claro que la acción fue pensada como un cierre necesario de un capítulo que no logró reconciliación.

La situación ha generado discusión en medios y redes sociales, ya que toca temas de relaciones familiares, distancias emocionales y decisiones legales sobre herencias. La madre asegura que nunca se imaginó que la relación con su hijo se rompería de esta manera. “Yo no me lo esperaba, que después de tener una relación tan estrecha, se separara de tal forma”, dijo, mostrando que la sorpresa y el dolor marcaron la toma de esta decisión.

Con su hija como beneficiaria, la mujer espera cerrar el ciclo de incertidumbre que marcó su relación con el hijo distanciado y al mismo tiempo asegurar que su legado quede en manos de alguien con quien mantiene un vínculo cercano y confiable.