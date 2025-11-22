Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Madre es sentenciada por vínculo indebido con una estudiante; su hija pide la pena máxima

Madre es sentenciada por vínculo indebido con una estudiante; su hija pide la pena máxima

Una mujer enfrentó un proceso judicial después de que las autoridades confirmaran que mantuvo contacto indebido con una compañera del colegio de su hija por más de dos ocasiones.

Leeann Yammarino, mujer acusada por abuso a una menor
Mujer tuvo acercamientos inapropiados con compañera de su hija
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 22 de nov, 2025

En Luisiana, Estados Unidos, Leeann Yammarino fue condenada a 26 años de prisión tras comprobarse que mantuvo una relación inapropiada con una estudiante de la escuela de su hija. La condena incluye la obligación de inscribirse en un registro especial por el resto de su vida.

La investigación se inició después de que la joven afectada presentara una denuncia formal. Según los reportes, Yammarino había tenido encuentros carnales con la estudiante en al menos dos ocasiones y había enviado imágenes y grabaciones inadecuadas a otros adolescentes. Estos hechos ampliaron la investigación y derivaron en múltiples cargos en su contra.

Puedes leer: Presa que se había cambiado de género hizo lo peor a siete compañeras; tienen sífilis

Declaración de la hija de Leeann Yammarino durante la audiencia

Durante la audiencia, la hija de Leeann solicitó que se impusiera la pena máxima para su madre, argumentando que la situación había afectado directamente a la familia. Tras revisar la evidencia presentada, la jueza determinó la condena de 26 años, que combina distintos periodos de prisión por los cargos relacionados con su conducta.

El caso fue ampliamente reportado en medios de Estados Unidos y generó seguimiento por parte de la comunidad educativa y las autoridades locales. La sentencia busca cumplir con lo establecido por la ley y garantizar que la persona condenada cumpla con las medidas correspondientes a los delitos cometidos.

Las autoridades confirmaron que la mujer también deberá registrarse en un listado especial de seguimiento, una medida estándar en este tipo de casos que busca monitorear a personas condenadas por infracciones relacionadas con menores.

La investigación incluyó la recopilación de testimonios, análisis de evidencias digitales y revisión de la interacción de la acusada con otros adolescentes. El proceso judicial se extendió por varios meses y concluyó con la lectura de la sentencia por parte del tribunal de Luisiana.

Puedes leer: Mamita denuncia abuso de su bebé de 2 años en jardín del ICBF: “Yo fui quien la vistió”

El caso se viralizó rápidamente debido a la naturaleza de los hechos y a la implicación de familiares directos. Las autoridades señalaron que los procedimientos se realizaron conforme a la ley y con total respeto a los derechos de todas las partes involucradas.

Tras la condena, la mujer se declaró inocente; sin embargo, no fue suficiente para que la jueza encargada le disminuyera la pena.

La condena de Yammarino se aplica a los cargos que le fueron probados durante el juicio y la decisión del tribunal fue definitiva, estableciendo tanto la duración de la pena como las obligaciones posteriores al cumplimiento de la misma.

