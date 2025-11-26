Publicidad

Video: mujer encuentra a su esposo siéndole infiel en su propia casa con un hombre

Un video que circula masivamente en plataformas digitales desató una polémica entre una mujer y su esposo que comete una infidelidad.

Hombre le es infiel a su esposa
Hombre es descubierto por su mujer infidelidad
Foto: captura redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 26 de nov, 2025

Hombre enfrenta una polémica luego de la difusión de un video grabado por su pareja. Las imágenes, que se viralizaron con rapidez, lo muestran en una vivienda aparentemente con un hombre.

La grabación, presuntamente realizada por su esposa, en la que la mujer afirma que lo encontró en una situación íntima con otro hombre dentro de su propia vivienda, asegura que: “jamás imaginó descubrir algo así” y que esperaba “cualquier cosa, tal vez con una mujer, pero no con un hombre“.

Lee también: Rafa Taibo volvió al caño donde encontraron a Colmenares e hizo escalofriante hallazgo

En el video se puede evidenciar la tensión que hay entre el hombre y su esposa, mientras ella insiste en pedir explicaciones de los hechos, él insinúa que deje de grabar y que le entregue el celular, porque podrían verse afectados como pareja.

Hombre es encontrado por su pareja siendo infiel en su propia casa

Este comportamiento generó una ola de comentarios en redes sociales y las diferentes plataformas digitales, algunos de los comentarios en dicho video fueron: “Estaba concretando contratos“, “estaba con el secretario de gobierno”, “qué gana esa mujer con publicar eso”, “esto más parece un montaje actuado. No le veo lo real por ninguna parte” y “esa alcaldesa qué”.

Puedes ver: Hombre mantiene nueva relación mientras su esposa permanece congelada por 30 años

El video de este hombre que fue encontrado por su mujer en su propia casa siendo infiel con otro hombre, ha generado un gran impacto en redes sociales, no solo por el contenido del mismo, sino también por la incertidumbre sobre la verdadera identidad de los involucrados. Incluso, algunos usuarios dudan de la autenticidad del video y piensan que podría tratarse de un montaje o una escena actuada.

Por otro lado, a pesar de que en Colombia la infidelidad no es un delito penal, esto podría ser el causante para solicitar un divorcio, separación de bienes y custodia de hijos u otras medidas dependiendo del caso.

Mira también: El Puma fue bajado de un avión por artículos en su maleta; gruñó de la rabia

