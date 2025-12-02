Publicidad

VIDEO: perrito se hace viral tras llevarse un salchichón de un supermercado en Antioquia

VIDEO: perrito se hace viral tras llevarse un salchichón de un supermercado en Antioquia

Un tierno canino sorprendió a los clientes de un supermercado al llevarse un embutido y su inesperada acción quedó registrada en un video que rápidamente se volvió viral.

Perro viral por tomar un salchichón
Video de perrito que se hace viral por tomar un salchichón de un supermercado
Foto: capturas de video de La Lupa News
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 2 de dic, 2025

Un tierno y curioso momento captado en un supermercado del municipio de Rionegro, Antioquia, se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales luego de que un perrito ingresara al establecimiento, tomara un salchichón de uno de los estantes y saliera caminando con total tranquilidad.

La escena, grabada por un cliente que se encontraba en el lugar, desató risas, ternura y cientos de comentarios en plataformas como X, Instagram y TikTok.

Puedes leer: Video: perro "paga" con piedras para conseguir su hamburguesa favorita

Video del perrito que se lleva un salchicón de un supermercado en Antioquia

El video muestra al perrito de pelaje oscuro, mediano y visiblemente tranquilo entrando por la puerta principal del supermercado. Minutos después, se observa cómo se dirige directamente a la sección donde se encuentran los embutidos.

Sin dudarlo, estira el hocico, toma un salchichón de gran tamaño y lo sostiene con fuerza, como si supiera exactamente lo que quería. Luego, sin correr ni mostrarse nervioso, camina hacia la salida con la cola levantada y movimientos despreocupados que inmediatamente captaron la atención de quienes presenciaban la escena.

Publicidad

En redes sociales, el video no tardó en difundirse ampliamente. Usuarios de distintas ciudades del país lo compartieron junto a comentarios humorísticos y mensajes de ternura. Entre los más repetidos estaban frases como “déjenlo, él solo quería su almuerzo”, “yo también haría lo mismo si pudiera” y “ese perrito merece que alguien lo adopte y le dé todo el amor del mundo”.

Puedes leer: VIDEO: Perro salta desde un tercer piso para ir a jugar con sus amigos y sale ileso

Publicidad

La viralidad del clip generó además una conversación alrededor del supermercado, pues muchos destacaron la actitud tranquila del establecimiento, que no intentó perseguir al animal. Varias personas manifestaron que sería ideal que, si es un perro callejero, se lleve a cabo una campaña para brindarle atención veterinaria o buscarle un hogar.

Mira también este video: Dueños de PERROS Y GATOS tendrán que adaptarse: nueva ley lo cambia TODO

