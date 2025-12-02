VIDEO: perrito se hace viral tras llevarse un salchichón de un supermercado en Antioquia

Un tierno y curioso momento captado en un supermercado del municipio de Rionegro, Antioquia, se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales luego de que un perrito ingresara al establecimiento, tomara un salchichón de uno de los estantes y saliera caminando con total tranquilidad.

La escena, grabada por un cliente que se encontraba en el lugar, desató risas, ternura y cientos de comentarios en plataformas como X, Instagram y TikTok.

Video del perrito que se lleva un salchicón de un supermercado en Antioquia

El video muestra al perrito de pelaje oscuro, mediano y visiblemente tranquilo entrando por la puerta principal del supermercado. Minutos después, se observa cómo se dirige directamente a la sección donde se encuentran los embutidos.



Sin dudarlo, estira el hocico, toma un salchichón de gran tamaño y lo sostiene con fuerza, como si supiera exactamente lo que quería. Luego, sin correr ni mostrarse nervioso, camina hacia la salida con la cola levantada y movimientos despreocupados que inmediatamente captaron la atención de quienes presenciaban la escena.



Los clientes reaccionaron con sorpresa y risas. Algunos se limitaron a observar, mientras otros comentaban lo “inteligente” que había sido el perrito. Uno de los presentes incluso bromeó diciendo que “ese sí sabía hacer mercado” y otras personas celebraron lo que consideraron un acto de pura astucia animal.

Según quienes estaban allí, el perro no mostró ninguna actitud agresiva ni temerosa, por lo que muchos presumen que podría ser un perro de calle acostumbrado a rondar la zona.

En redes sociales, el video no tardó en difundirse ampliamente. Usuarios de distintas ciudades del país lo compartieron junto a comentarios humorísticos y mensajes de ternura. Entre los más repetidos estaban frases como “déjenlo, él solo quería su almuerzo”, “yo también haría lo mismo si pudiera” y “ese perrito merece que alguien lo adopte y le dé todo el amor del mundo”.

La viralidad del clip generó además una conversación alrededor del supermercado, pues muchos destacaron la actitud tranquila del establecimiento, que no intentó perseguir al animal. Varias personas manifestaron que sería ideal que, si es un perro callejero, se lleve a cabo una campaña para brindarle atención veterinaria o buscarle un hogar.

