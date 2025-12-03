Reconocido actor infantil perdió la vida tras una fuerte caída: “No sobrevivió a sus heridas”

El mundo del espectáculo lamenta profundamente la pérdida de Tony Germano, actor, productor y artista de voz, cuya partida fue confirmada por su representante a medios internacionales, quien terminó sufriendo un accidente en su casa que le terminó costando su vida.

Según información del medio de comunicación People en Español, el trágico suceso ocurrió el miércoles 26 de noviembre por la mañana, esto cuando el actor se encontraba supervisando los trabajos de remodelación que se realizaban en su casa cuando perdió el equilibrio y cayó al vacío desde el techo.

De igual forma, las autoridades comentaron que a pesar de los esfuerzos, las heridas sufridas resultaron ser de gran gravedad, y "lamentablemente, no sobrevivió a sus heridas", según confirmó su representante.



Así mismo, fue su mismo representante que comunicó la partida de Tony Germano en sus redes sociales :“Con profundo pesar informamos el fallecimiento del actor y artista de voz Tony Germano en la mañana del miércoles 26 de noviembre. Tony sufrió una caída en su residencia y, lamentablemente, no sobrevivió a sus heridas”.



¿Quién fue Tony Germano?

Tony Germano fue considerado uno de los actores más queridos y reconocidos en el mundo del doblaje en Brasil; tanto es así que la audiencia de este país lo reconocen por su trabajo en el doblaje colaborando en proyectos de Netflix y participando en series infantiles y juveniles de Nickelodeon, como Nicky, Ricky, Dicky & Dawn.

De igual forma, este actor demostró su versatilidad en el teatro musical, participando en grandes producciones como ‘The Phantom of the Opera’, ‘Miss Saigon’, ‘Jekyll & Hyde’ o ‘El violinista en el tejado’.

En sus últimos años, Germano también se dedicó a producciones cinematográficas. Este año, formó parte del elenco de Labyrinth of Lost Boys, donde interpretó al personaje del Doctor Lauro. Su repentino fallecimiento provocó que varios compañeros suyos se pronunciaran sobre este caso.

El director Matheus Marchetti, quien trabajó con él en Labyrinth of Lost Boys, lo despidió con emotivas palabras: “Soy muy afortunado de haber encontrado un alma tan generosa, talentosa y entrañable como Tony Germano. Es un regalo de los más raros”.

En redes sociales, sus seguidores han manifestado su asombro y tristeza ante la noticia de su fallecimiento por "culpa de un accidente doméstico". Entre los mensajes se destacan aquellos que honran su calidad humana: “nunca olvidaré tu risa generosa”, “tan querido por todos”, y deseos de que su camino sea “ligero y apacible, como siempre lo fuiste”.